270.000 nordmenn står helt uten arbeid som følge av koronakrisen. Tone Martinsen (54) er en av dem. Hun mistet jobben som salgskonsulent i Stena Line.

– Jeg satte pris på jobben hver dag. Jeg hadde en veldig god arbeidsgiver, gode kolleger og en interessant jobb, sier Martinsen.

– Ikke gi opp

Hun gjestet Nyhetskanalen fredag sammen med statsminister Erna Solberg (H). Martinsen frykter at alderen vil gjøre det vanskelig å finne en ny jobb, men Solberg sier det viktigste nå er at folk ikke gir opp.

– Akkurat nå er det vanskelig på arbeidsmarkedet, men det vil bli bedre, sier Solberg.

– Tone er i gruppen som kanskje kommer til å slite ekstra hardt. Hva vil du si til henne for at hun kanskje kan se litt lysere på fremtiden?

– Det er ikke Tone jeg skal gi beskjed til, det er norske arbeidsgivere, og det er at voksne damer bør ikke overses med den kompetansen og erfaringen og kunnskapen de har, sier Solberg.

Bedriftene må overleve

– Du får så pliktoppfyllende og lojale arbeidstakere om du tør å satse på noen som er litt voksne, som har erfaring. Kanskje ikke akkurat på dette området, men de har kunnskap og lojalitet. Så det er litt viktig at vi blir kvitt overfokusering på ungdom ved ansettelser, for du får stabilitet og veldig mye bedre erfaring om du satser på noen som er litt godt voksne, sier statsministeren.

Solberg ser på det å sørge for at Norge kommer ut av krisen med jobb og velferd til folk som regjeringens viktigste oppgave, ved siden av å redusere smitte og å sørge for at folk ikke blir syke.

– Heldigvis er det sånn at de fleste som nå er meldt ledige, de er permittert. Det betyr at jobben er der om bedriften klarer seg videre, og derfor har første del av dette vært å holde selskapene i gang og forsøke å hjelpe de med ikke å gå konkurs i denne situasjonen, sier Solberg.

Bedre tider i vente

– Hvilket perspektiv har du på arbeidsmarkedet og ledighet? Vi kommer ikke tilbake til de gyldne tidene vi hadde for bare noen måneder siden på kort tid?

– Ikke på kort tid, men vi kommer tilbake dit. Det er viktig å huske. Det kommer litt an på hvor fort restriksjoner på noen områder kan løftes, og da tenker jeg særlig restriksjoner på å reise i verden, sier Solberg.

Det vil være mer aktivitet i Norge, men samtidig vil det være mangel på turister som kommer inn i landet og som reiser ut, påpeker Solberg.

– Det kan vare en god stund. Vi må gå denne gradvise åpningen, for det som skjer hvis vi åpner for fort og smitten sprer seg og vi får en stor ny topp, så må vi stenge ned igjen. Det er bedre å gjøre ting gradvis, sier statsministeren.