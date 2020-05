34 år gamle Rapinoe var kaptein på USAs lag som ble verdensmester sist sommer, og i september ble hun kåret til årets spiller av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Lionel Messi vant kåringen blant mennene.

Rapinoe er kjent som en uredd og frittalende, og hun er ikke kjent for å pakke meningene sin inn i bomull.

Natt til fredag norsk tid hadde hun en 44 minutter lag Instagram-chat med demokratenes presidentkandidat Joe Biden og hans kone, Jill Biden.

Null stress

Rapinoe støttet Elisabeth Warren i primærvalget i det demokratiske partiet, men nå er hun en av dem som stiller seg bak Biden når det drar seg til i duellen mot den sittende presidenten Donald Trump.

Biden har forpliktet seg til å utnevne en kvinnelige visepresidentkandidat.

PRESIDENTKANDIDAT: Joe Biden. Foto: Matt Rourke

– Jeg vil ikke legge noe press på deg, men jeg tror det går an å spille fotball og samtidig være visepresident. Jeg sier bare at jeg er tilgjengelig for et intervju. Vi kan snakke om logistikk og detaljer. Få det på listen din. Null stress. Ikke noe press, sa Rapinoe under den gemyttlige chatten på Instagram.

Trump med svar

Biden repliserte kjekt:

– Du ville bli nødt til å gå kraftig ned i lønn i så fall!

– Ja! Nei! Det går ikke, repliserte midtbanestjernen og refererte sannsynligvis til det faktum at hele det amerikanske kvinnelandslaget er i strid med sitt eget forbund. De krever i overkant av 600 millioner kroner i erstatning for det de oppfatter som kjønnsdiskriminering.

Rapinoes politiske engasjement er viden kjent. Hun nektet å være med på besøk i Det hvite hus etter VM-gullet sist sommer.

Underveis i mesterskapet hengte Donald Trump seg på et utspill fra Rapinoe i en tweet:

– Jeg er en stor fan av det amerikanske laget og kvinnefotball. Men Megan, du må vinne før du kan snakke. Du må få jobben gjort!

(©NTB)