Flere offentlig ansatte samfunnstopper deltok på det mye omtalte luksusseminaret arrangert og betalt av den nye sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen.

Seminaret fant sted i november. Blant deltakerne var NUPI-direktør Ulf Sverdrup. NUPI er et statlig organ underlagt Kunnskapsdepartementet, men som arbeider faglig og politisk uavhengig med utenrikspolitikk.

Omstridt

NUPI sier Sverdrup deltok på seminaret i «profesjonell kapasitet», og at han hadde et faglig bidrag.

– Det er normalt ved NUPI at eksterne betaler reiser ved faglige bidrag, men her har vi gjort et unntak. Seminaret var mer påkostet enn det NUPI vanligvis deltar på. I etterkant har det også blitt stilt spørsmål ved deltakernes integritet. Derfor har vi bedt om å få dekke utgifter til fly, hotell og mat under seminaret, sier Ulf Sverdrup til TV 2.

Nå har NUPI, sammen med styrets leder, besluttet å gjøre et unntak fra vanlig praksis om at arrangøren betaler for faglige arrangementer.

– Dette er et ønske fra meg, og en beslutning jeg var med på. Dette står vi helt sammen om, sier Sverdrup.

Vil be om fordelsbeskatning

Direktøren vil også be om fordelsbeskatning for underholdningen på turen.

– Dette var en jobbreise, og jobben dekker regningen. Arbeidsreisen utløser ikke skatteplikt. Jeg har likevel valgt å føre opp en skattbar fordel i forbindelse med arbeidsreisen, knyttet til konsert. Beløpet er ikke et offentlig anliggende, sier Sverdrup.

NUPI varsler nå at de vil skjerpe rutinene etter denne saken.

– I kjølvannet av denne saken vil vi gjennomgå våre rutiner for reiser som dekkes av eksterne, skriver kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien i NUPI i en e-post til TV 2.

48.712 kroner for fly, mat og hotell

Fakturaen som TV 2 har fått innsyn i, viser at Tangens seminar koster NUPI 48.712 kroner. Fakturaen spesifiserer at beløpet gjelder for mat, reise og hotell.

Påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen har offentliggjort regnskapet for seminaret som har skapt heftig debatt de siste ukene.

For den private flyturen kostet det over 13 millioner kroner. Tangen leide to private passasjerfly som fløy fra London og Oslo.

Tangen betalte også for tre private konserter på turen med kjente artister som Sting, Gregory Porter og Sara Bareilles. Bare Sting-konserten alene kostet Tangen ni millioner kroner.

For maten kostet det i underkant av 9000 kroner per deltaker.

På seminaret var også avtroppende leder Yngve Slyngstad, i likhet med regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og Norges FN-ambassadør Mona Juul.