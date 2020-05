500 dager til valget

Venstre får 3,4 prosent. Partiets lojalitet øker markant fra april, men er fortsatt under 50 prosent. Bare Frp har denne gang en sjelden visitt på dette nivået. Venstre har også i likhet med Frp mange tidligere velgere på gjerdet.

SV får 5,6. Fallet skyldes at partiet henter færre tidligere Ap-velgere og har noe lavere andel lojale velgere enn i april.

Rødt får 5,3 som skyldes at partiet henter hele 28.000 tidligere Ap-velgere. Det er fire ganger så mange som SV.

MDG faller igjen under sperregrensen for første gang siden i fjor sommer med 3,9. Under halvparten av velgerne fra forrige valg er lojale. Denne gang sier mange av dem at de vil stemme Rødt.