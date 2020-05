Onsdag neste uke blir det igjen mulig å ta seg en utepils i Oslo, og den vil man kunne nyte i sol og varme.

Neste uke kommer et høytrykk som ligger ved Island, sigende over Sør-Norge. Det fører til godvær midt i uka.

– Får sola tak, blir det lunt. For Sør- og Østlandet sin del kan temperaturene komme opp i 15-20 grader, sier Cecilie Villanger, meteorolog i StormGeo til TV 2.

Temperaturene på Vestlandet er ventet å bli rundt 10-15 grader onsdag og torsdag, og fram til da rundt 10 grader.

– På Vestlandet vil det ligge et lite slør av skyer som kan gi mindre sol. Et nordvestlig drag i lufta gjør at temperaturene ikke vil bli så høye som man kanskje hadde håpet, sier Villanger.

NYTER: Kompisene Bjørn Mosgaard Johansen (t.v.) og Arne Børre Børresen nøt sol og utepils i Oslo før ølkranene stengte. Samtidig som ølkranene åpner onsdag neste uke, kommer godværet tilbake. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Deler landet i to

Det blir fint vær i hele Sør-Norge neste uke, men det er foreløpig usikkert om Trøndelag kommer med eller ikke.

Høytrykket som siger inn over Sør-Norge, deler landet i to.

– I sør blir det bra vær, og nordover blir det pålandsvind og byger med perioder med sludd og snø - igjen. Det gir seg ikke, sier Villanger.

Temperaturene i Nord-Norge vil neste uke holde seg på det jevne, som i stor grad vil være mellom null og fem grader. I grensetraktene og i høyden er det ventet minusgrader.

Fint i nord i helgen

Værfronter som beveger seg nordover i Sverige og Nord-Norge, vil føre til nedbør fra Trøndelag og Nordland lørdag, før de når grensetraktene til Troms på kvelden.

– Nedbøren kommer i stor grad som regn, men det kan blir snø og sludd i høyden, sier Villanger.

Denne uka har nordlendingene kunne nyte sola enkelte steder.

– Det har vært noen fine dager flere steder i Nord-Norge denne uka, og i Troms og Finnmark vil det vare til og med lørdag, før det skyer til, sier meteorologen.

Pausen fra gråværet er nemlig slutt. I Trøndelag og Nordland er det søndag ventet nedbør, samt i grensetraktene i Troms og Finnmark.

Regn i sør

Lørdag er det ventet bygevær i Sør-Norge. Nedbøren er ventet å avta sør for Stadt, og på Sør-og Østlandet vil skydekket lette.

Vestlandet starter søndag med oppholdsvær, men det er ventet bygevær utover dagen.

Sør- og Østlandet vil bli liggende i le for bygeværet i vest, og det er ventet sol og opphold.

Fram til finværet starter for fullt i Sør-Norge i midten av neste uke, vil det henge igjen byger i kystområdene nord for Vestlandet og nordover.

– Prognosene fram til onsdag og torsdag neste uke er sikre. Hva som skjer mot neste helg, er mer usikkert, men etter all sannsynlighet blir det oppholdsvær i Sør-Norge, sier Cecilie Villanger, meteorolog i StormGeo.