Da Southampton tangerte Premier League-rekorden for største tap med 0-9 for Leicester i oktober, tenkte nok mange at Ralph Hasenhüttls dager i klubben var talte.

Men østerrikeren fikk fortsette. Han har løftet Southampton fra nedrykkplass til 14. plass når ni kamper gjenstår av sesongen.

– Jeg må leve med resultatet resten av livet mitt. Vi vant den motsatte kampen 2-1, så det er en god historie. Tapet ga meg mye erfaring, sier Hasenhüttl til Football Daily.

Hasenhüttl kan fortelle at det tikket inn en tekstmelding i etterkant av ydmykelsen som hjalp han med å snu Southamptons nedtur.

Avsenderen var Manchester Uniteds legendariske manager.

– Jeg fikk en tekstmelding fra Alex Ferguson. Jeg kjente ham ikke. Hadde vi ikke tapt 0-9, ville jeg aldri hatt kontakt med ham. Det er det eneste positive som kom ut av resultatet. Det hjalp meg virkelig. Det ga meg et løft, for jeg var langt nede og trengte et håp, forteller Hasenhüttl.

Hasenhüttls snuoperasjon har blitt hyllet av både eksperter og kolleger.

Southampton-direktør Martin Semmens valgte å stole på Hasenhüttl, til tross for at mange ville ha østerrikerens hode på fat etter 0-9-nederlaget.

– Hadde jeg vært i hans posisjon, hadde jeg sparket meg. Vi var helt håpløse, en fullstendig katastrofe. Men Martin visste hvor mye arbeid vi hadde lagt ned. Han var hundre prosent sikker på at vi skulle oppleve suksess igjen. Vi hadde mistet litt kurs, spesielt meg selv, sier Hasenhüttl.

Hasenhüttl, som tidligere har ledet tyske klubber som Ingolstadt og RB Leizpig, mener høstens periode i Southamptons var første gang i managerkarrieren at han ikke opplevde suksess.

– Det var en viktig periode, og jeg lærte mye, sier han.

Det er fortsatt usikkert når Premier League-sesongen kan starte opp igjen, men 8. juni nevnes som en mulig dato. Fredag er klubbene i møte for å diskutere når og hvordan sesongen kan fortsette.