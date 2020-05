Jubeltall for Høyre

– Det er jo veldig hyggelig for Høyre, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Velgerne strømmer til Høyre, mens svært mange Frp-velgere har satt seg på gjerdet.

Opp 10,2 siden februar

Høyre er den store vinneren og har økt oppslutningen fra 17,8 prosent i februar til 28,0 på den ferske målingen Kantar har laget for TV 2 i mai. Den siste måneden er fremgangen på 3,4 prosentpoeng.

– Jeg ser på meningsmålingene at vi gjør det bra for tiden. Jeg tror velgerne gir kred til de mange flinke statrådene i regjeringen som har stått i denne stormen, og disse vanskelige beslutningene, sier Solberg.

Bakgrunnstallene viser at sju av ti velgere som stemte Høyre i 2017 sier de ville gjort det samme nå, mens partiet henter mange velgere fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. I tillegg henter de denne gang mange velgere som ikke stemte i 2017.

Kristelig Folkeparti som i april var over sperergrensen faller igjen under med 3,0 (-1,1). Også Venstre ligger under streken med 3,4 (+ 1,1) etter en svært svak måling i april.

Dermed får de tre regjeringspartiene samlet 55 mandater, som er et godt stykke unna de 85 som trengs for å få flertall på Stortinget,.

Frp-velgere setter seg på gjerdet

For Fremskrittspartiet, som forlot regjeringen i januar er situasjonen. motsatt. Partiet er den store taperen i februar med en tilbakegang på 4,3 prosentpoeng til 8,0. Ikke siden i fjor sommer har partiet hatt lavere oppslutning.

– Det er alt for dårlig, sier Frp-nestleder, Sylvi Listhaug.

SMELL: Tre av ti tidligere Frp-velgere er avventende til Siv Jensen og Sylvi Listhaug og har satt seg på gjerdet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne som stemte Frp i 2017 sier at de vil gjøre det igjen. Trøsten for Siv Jensen er at hele tre av ti tidligere velgere har satt satt seg på gjerdet og er usikre.

– Vi må sørge for framover at de som har satt seg på gjerdet faktisk vil stemme Frp når vi kommer til stortingsvalget i 2021, sier Listhaug.

Kontrasten er stor til oppturen partiet opplevde rett etter at de gikk ut av regjering i januar.

Snuoperasjonen kan bli tung, men Listhaug har en plan.

– Vi skal vise hvor viktig Frps politikk er for å trygge bedriftene, trygge arbeidsplassene. VI vil ta vare på industrien og oljebransjen, sier Frp-nestlederen.

Opptur for Ap

Arbeiderpartiet har stått sammen med regjeringen om tiltakene som er gjennomført under koronakrisen og ser ut til å vinne på dette. Partiet øker med 2,0 til 26,8 som er den høyeste oppslutningen siden januar i fjor.

Også Arbeiderpartiets leder forklarer de store partienes fremgang med koronakrisen.