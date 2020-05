Syv personer mistet livet i trafikken i april. Det er betydelig lavere enn i april i fjor da 13 personer omkom.

Seks av de syv omkomne i april var menn. Det betyr at trenden med at menn topper ulykkesstatistikken fortsetter. Så langt i år har så mange som 26 av de 31 omkomne vært menn.

Tre av syv omkomne i april var for øvrig myke trafikanter.

– Det er mange som sykler, jogger eller går tur for tiden. Og med færre biler på veien, er det økt risiko for at flere råkjører. Det kan skape farlige situasjoner også for de myke trafikantene. Vi oppfordrer derfor alle om å holde farten nede, være ekstra oppmerksomme bak rattet eller sykkelstyret, og være ekstra årvåkne når man er ute som fotgjengere, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Mindre bilkjøring

Til tross for nedgangen ser Trygg Trafikk liten grunn til å være fornøyd.

– Vi ligger fortsatt dårlig an for året som helhet, sier Johansen.

Korona-tiltak har for mange betydd mindre bilkjøring og færre lange bilturer i hele april og i påsken. Til tross for nedgang i antall dødsulykker sammenlignet med april i fjor, ønsker ikke Trygg Trafikk å konkludere med en korona-effekt.

Mindre trafikk på veiene kan også være en medvirkende årsak til at antall dødulykker gikk ned i april. Foto: Scanpix.

Dårligere enn fjoråret

– Vi kan ikke utelukke at mindre trafikk har påvirket ulykkestallene. Men vi ser at ulykkestallene for april dessverre ikke er vesentlig lavere sammenlignet med de siste fem årene. Det var nok heller april i fjor som var en særlig stygg ulykkesmåned, sier Johansen, i en pressemelding.

Han understreker at 2020 foreløpig ligger an til å bli et dårligere år enn fjoråret med to flere omkomne så langt i år.

– Med 31 omkomne i trafikken så langt har vi en solid jobb foran oss for å få ulykkestallene nedover.

Ingen døde i Møre og Romsdal

Av de omkomne i april var det tre bilførere, én motorsyklist, to fotgjengere, og én syklist.

Den negative utvikling i Vestfold og Telemark fortsetter i april. To omkomne gjør at det nye fylket har seks omkomne i 2020, en økning fra én ved samme tid i fjor. Viken er det fylket med flest omkomne i trafikken så langt i år med hele ni dødsfall.

Møre og Romsdal har så langt en positiv utvikling med null omkomne i 2020. Det er en nedgang fra fire på samme tid i fjor. Også Vestlandet har nedgang, fra tre til en.

