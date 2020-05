Det er et håp om at Premier League kan starte opp igjen 8. juni etter å ha vært stanset av korona siden starten av mars.

Men at fotballen snart kan begynne å rulle igjen etter to måneder blir ikke bare møtt med jubel blant Premier League-stjernene.

– Flesteparten av spillerne er redde fordi de har barn og familie. Jeg er også redd, men jeg er sammen med kjæresten og har ikke kontakt med andre. Jeg har isolert meg i hjemmet, og kjæresten min er den eneste jeg kan smitte, sier Manchester City-spiller Sergio Agüero til den argentinske TV-kanalen El Chiringuito, gjengitt av BBC.

The Telegraph skriver at Premier League møter motstand til sine planer fra mange spillere, som skal være bekymret for egen helse ved å starte opp for tidlig. Klubbdirektører skal også være kritiske til at kamper skal spilles på nøytrale baner.

– Det sies at folk uten symptomer fortsatt kan smitte deg. Det er derfor jeg holder meg hjemme. Kanskje er jeg syk uten å vite det, sier Sergio Agüero, som sier at hans lagkamerater er nervøse og vil være ekstra forsiktige.

Ifølge The Telegraph vil spillere og ansatte bli testet jevnlig fra og med neste helg, før klubbene vil være i gang med fellestreninger fra 18. mai.

Fredag skal Premier League-klubbene diskutere oppstarten.

– For 15 dager siden fikk jeg høre at vi skulle være tilbake i trening 4. mai. Nå er det nytt møte fredag. Jeg tror at det blir vanskelig å spille Champions League i august, sier Agüero.

Premier League-klubbene har investert i maskiner som gir svar på koronatester på to og en halv timer, melder The Guardian. Flere klubber i Championship skal også ha kjøpt maskinen til drøyt 460.000 kroner.

I Nederland og Frankrike er sesongen kansellert, mens Tyskland jobber med å starte opp igjen denne måneden.