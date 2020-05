Cooper er åpent homofil og har fått barnet gjennom surrogati.

– Jeg trodde aldri det ville være mulig å få barn, og jeg er så takknemlig for alle som har banet vei, og for doktorene, sykepleierne og alle som var involvert i fødselen, sa CNN-ankeret mot slutten av et program han ledet om koronaviruset.

– Mest av alt er jeg evig takknemlig til den fantastiske surrogatmoren som bar frem Wyatt, våket kjærlig over han og fødte han, fortsetter Cooper.

Cooper tok seerne på senga da han kom med nyheten. Han har ikke tidligere snakket om at han planla å få barn.

– Det har vært en vanskelig tid i livene våre, og det er helt sikkert mange tunge dager i vente. Det er jeg, mener jeg, spesielt viktig i disse vanskelige tidene å forsøke å ta vare på øyeblikk med lykke og glede. Selv når vi sørger over de vi har mistet er vi også velsignet med nytt liv og ny kjærlighet.

– På mandag ble jeg far. Jeg har faktisk aldri sagt det høyt før, og det føles fortsatt som et sjokk på en måte. Jeg er far. Jeg har en sønn. Og jeg vil at dere skal møte han, sa en stolt, nybakt far.

Sønnen Wyatt er oppkalt etter Coopers far, som døde da han var ti.

– Jeg håper jeg kan være en like god far som han var.



Mellomnavnet Morgan har han hentet fra morens familietre. Moren Gloria Vanderbilt døde i fjor.

– Jeg skulle ønske min mor, far og min bror Carter var i live og kunne møte Wyatt. Men jeg liker å tro at de kan se han. Jeg ser for meg alle sammen samlet, med armene rundt hverandre, mens de smiler og ser ned på oss. Jeg er glad for å vite at kjærligheten deres lever videre i meg og Wyatt og at familien vår går videre. Nytt liv og ny kjærlighet.



Cooper har etter programmet delt bilder av seg og sønnen i sosiale medier.