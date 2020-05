Flere hundre demonstranter hadde møtt opp for å vise sin misnøye med restriksjonene, og flere av disse var bevæpnede, skriver NBC News.

Demonstrasjonen skjedde utenfor delstatsforsamlingen i Lansing i delstaten Michigan. Demonstrantene holdt opp skilt, amerikanske flagg og våpen, mens flere ropte «slipp oss inn!» og «dette er folkets hus, dere kan ikke låse oss ute». Demonstrasjonen var organisert av «Michigan United for Liberty», som ønsker at virksomheter skal kunne åpnes igjen.

Andre prøvde å komme seg inn i bygget, men ble stoppet av politiet, skriver NBC. En polititalsmann sier til NBC at det er lov å bære våpen i delstaten, så lenge våpenet er mulig å se og det bæres med intensjoner om å følge loven.

– Menn med rifler roper på oss

Videoer delt i sosiale medier viser at flere demonstranter lyktes med å ta seg inn i bygningen. På vei inn skal de ha blitt målt temperaturen på av politiet.

Senator Dayna Polehanki skriver på Twitter at flere av politikerne tok på seg skuddsikker vest i frykt for egen sikkerhet.

– Rett over meg står det menn med rifler og roper på oss. Noen av kollegene mine, som eier skuddsikker vest, har dem på seg. Jeg har aldri satt mer på sikkerhetsvaktene enn i dag, skriver Polehanki.

– Flere væpnede menn stormer delstatsforsamlingen i Michigan. Delstatspolitiet beskytter guvernør Whitmer og blokkerer de væpnede mennen fra å ta seg inn på gulvet. Dette er Amerika i Trumps æra, skriver aktivisten Rob Gill på Twitter.

Inne i bygget var det forventet at lovgiverne skulle stemme over en 28 dagers forlengelse av koronatiltakene i delstaten. Guvernør Gretchen Whitmer har fått sterk kritikk for sitt sterke budskap om at folk skal holde seg hjemme, blant annet fra president Donald Trump. Dette ble tidligere denne måneden forlenget til 15. mai, men de lettet da noe på restriksjonene.

Tiltakene ser riktignok ut til å fungere, og delstaten har fått stabilisert økningen i antall smittede. Michigan har likevel over 40.000 tilfeller og er blant de hardest rammede i landet.



Som under «Operation Gridlock»-demonstrasjonen 15. april, så mange av demonstrantene ut til å være Trump-supportere, og flere bar de karakteristiske «Make America Great Again»-capsene.