Tidligere denne uken skrev kjendisnettstedet TMZ at familiekilder hadde bekreftet at paret ventet barn. Nå bekrefter modellen at hun og den tidligere One Direction-sangeren skal bli foreldre.

Avsløringen kommer hun med i et videointervju med talkshow-verten Jimmy Fallon.

– Tusen takk! Selvsagt skulle vi ønske at vi kunne annonsere det på vår egen måte, men vi gleder oss veldig og er glade og takknemlige for alle gode ønsker og støtten vi har fått, sier Hadid etter å ha blitt gratulert av en tydelig oppspilt Fallon.

– Det har vært mye dårlige nyheter i det siste, så vi er glade for å kunne komme en god, fortsetter hun.

Fallon kommer med noen velmente råd til de kommende foreldrene, og råder de til å være mest mulig til stede og nyte det.

– Ja, jeg prøver, og spesielt i den tiden vi er i er det fint å kunne være hjemme og sammen, og virkelig oppleve det dag for dag, sier Hadid.

– Hvis dere trenger noe som helst, ring onkel Jimmy! følger talkshow-verten opp.

Begynte å gråte av bagel-kake

Modellen feiret forrige uke sin 25-årsdagen, og ble overrasket med en stor kake formet som en bagel.

– Vi hadde en «frokostfest» og en «middagsfest» med de samme menneskene, så vi prøvde å gjøre en dag ut av det. På morgenen kom familien min inn med en kake formet som en bagel som overrasket meg veldig. Min craving har vært bagels, og jeg spiser en om dagen, så jeg var så lykkelig over at kaken min var en bagel.

Hun ble ikke mindre lykkelig da hun fant ut kaken var laget av den kjente TV-konditoren Buddy Valastro fra TV-programmet «Cake Boss».

– Det vare en marmorkake med sjokoladesmørkrem inni, som er min favoritt, sier Hadid, før hun bryter ut i en parodi av Valastro.

– Jeg vet ikke om det var hormonene mine, men jeg gråt hvert femte minutt i en time fordi han lagde kaken min. Jeg var så lykkelig og beæret over at han lagde kake til meg i karantene.