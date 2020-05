Russetiden har så vidt startet, men i år blir det verken dåp eller rulling.

Skiens-jentene i russebussen The Final Shot har brukt utallige timer på dugnad for å ha råd til å betale for bussen. Den står nå parkert på en parkeringsplass et stykke utenfor Skien sentrum.

– I dag skulle det vært dåp. Vi skulle samles to skoler og få hjelp av et kjøpesenter nede i byen. Så det er litt ekstra kjipt i dag, sier Kamilla Wirgeness til TV 2 torsdag kveld. Hun er en av 25 jenter som har vært med på spleiselaget til russebussen.

Et lite håp

De hadde et lite håp om at russetiden kanskje skulle bli reddet under torsdagens pressekonferanse med regjeringen.

– Vi hadde et lite håp om at vi kanskje skulle få et klart svar på om vi kan få bruk for bussen og ha litt russetid, sier Andrine Arnesen.

Men slik ble det ikke. Et synkront sukk sprer seg blant de fem venninne mens de følger med på pressekonferansen. For selv om regjeringen nå åpner opp for arrangementer med opp mot 50 personer, gjelder ikke dette for privateide russebusser.

– Det er jo klart at man blir litt skuffa. Vi har hatt et lite håp om at vi skal få et klarsignal på at man kan begynne å rulle litt. Men vi skjønner jo at det ikke går akkurat nå, rett og slett, sier Vilja Billington. Hun er bussjef for The Final Shot.

På avstand

Om en uke blir det altså lov å samle 50 mennesker på offentlig sted. Men dette skjer ikke uten strenge restriksjoner, understreket helseministeren.

– Det er viktig at råd om avstand og smittevern kan følges. Arrangementer uten en ansvarlig arrangør er ikke tillatt, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Til tross for at russetiden har blitt og er annerledes for jentegjengen, har de likevel fått et tettere bånd i koronatiden.

– Vi har gjort veldig mye som på en måte har knyttet oss sammen. Vi er en veldig sammensveiset gjeng nå. Vi ville ikke vært foruten det heller. Det har vært skikkelig kjipt enkelte ganger, men det er verdt det, sier Kamilla.

Regjeringen har valgt å fastholde forbudet mot store arrangementer. Å samle mener enn 500 mennesker blir tidligst tillatt 1. september.

– Hva defineres som et offentlig sted?

– Offentligheten har ingenting med avstand fra hjemmet å gjøre. Jeg tror de fleste forstår hva det er. Når det kommer regler om at 50 personer skal være til stede, vil det oppstå en del praktiske spørsmål i de ulike sektorene, sier Høie til TV 2.

Til TV 2 sier helseministeren at endringen ikke gjelder private samlinger, og altså ikke russebusser.