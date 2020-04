Fire kilder som sier de har kjennskap til en telefonsamtale mellom Trump og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman 2. april, hevder dette overfor Reuters.

Ifølge kildene sa Trump til kronprinsen at med mindre Opec kuttet i oljeproduksjonen, ville Trump være ute av stand til å stanse Kongressen fra å trekke amerikanske soldater ut av Saudi-Arabia.

Ifølge en amerikansk kilde ble bin Salman satt ut på grunn av trusselen og beordret sine rådgivere til å forlate rommet slik at han kunne fortsette samtalen med Trump alene, hevder kilden. Ti dager senere ble produksjonskuttet kunngjort.

I et intervju med Trump i Det hvite hus onsdag kveld, spurte Reuters ham om han hadde sagt til kronprinsen at USA kunne komme til å trekke sine styrker ut av Saudi-Arabia.

– Jeg trengte ikke å si det til ham, svarte Trump.

– Jeg trodde at han og president Vladimir Putin var svært fornuftige. De visste at de hadde et problem, og så skjedde dette, sa Trump videre.

På spørsmål om hva han sa til kronprinsen, svarte Trump:

– De hadde problemer med å enes. Jeg hadde et telefonmøte med ham, og vi var i stand til å inngå en avtale om produksjonskutt.

Saudiarabiske myndigheter har ikke svart på henvendelser om å kommentere saken. En saudiarabisk tjenestemann understreker at hele Opec+, det vil si Opec samt en gruppe samarbeidsland med Russland i spissen, sto bak produksjonskuttet.