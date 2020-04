Haaland svarer på Neymar-stikket: – De hjalp meg

Erling Braut Haaland spilte hovedrollen og scoret begge målene da Dortmund slo PSG 2-1 i den første av to åttendedelsfinaler i Champions League i mars. Nordmannen stjal også overskriftene i etterkant av oppgjøret, blant annet på grunn av feiringen etter det andre målet. Haaland satt seg ned i en yoga-positur.

Men etter PSGs 2-0-seier i returkampen i Frankrike – som sikret den franske klubben avansement i Champions League - publiserte PSG et bilde på sin offisielle Twitter-konto hvor nesten hele troppen poserte med feiringen Erling Braut Haaland har benyttet seg av etter flere fulltreffere: Sittende på gresset i lotus-stilling. Neymar kopierte den feiringen da han sendte franskmennene i føringen.

SVARER: Slik feiret Haaland mot PSG. Foto: Ina Fassbender

Ifølge flere medier var det nettopp Neymar som var hovedmannen bak stikket til Haaland. Nordmannens feiring hadde nemlig provosert PSGs stjernegalleri.

Etter seieren mot Dortmund la Neymar ut følgende tekst på sosiale medier: «Din by er i Norge, dra tilbake. Paris er vår by, ikke din».

– Han liker å gjøre sånne ting. Neymar er ikke bare en fotballspiller. Han er ikke redd for å stikke seg fram og svarer alltid når folk er provoserende, sa PSGs Marquinhos i et intervju med YouTube-kanalen Desimpedidos.

Haaland: – De hjalp meg

For første gang svarer nå Haaland på stikket fra PSGs stjerner. I et eksklusivt intervju med ESPN gjør han det klart at han overhodet ikke tok seg nær av det. Snarere tvert i mot.

– Jeg tror de hjalp meg mye med å få meditasjon ut i verden, og vise hele verden at meditasjon er en veldig viktig ting. Så jeg er takknemlig for at de hjalp meg med det, sier Haaland til ESPN.

Haaland opplevde en pangstart på sin karriere i Dortmund med tolv scoringer på elleve kamper før ligaen ble stoppet.

Det er ikke imidlertid bare den norske 19-åringen som har storspilt for Dortmund denne sesongen. 20-åringen Jadon Sancho jaktes på av omtrent samtlige toppklubber i Europa etter sine herjinger for Dortmund. Det snakkes om en prislapp på over én milliard for stjerneskuddet.

Både Manchester United, Real Madrid, Manchester City, Liverpool og Barcelona skal være ute etter Sancho, skal en tro ryktebørsen i internasjonale medier.