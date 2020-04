Tidligere denne uken besøkte USAs visepresident Mike Pence det ideelle sykehuset The Mayo Clinic i Rochester i delstaten Minnesota.

At mannen som leder USAs koronavirusinnsats da gikk rundt på sykehuset uten ansiktsmaske, selv om både USAs myndigheter anbefaler det og sykehuset hadde en egen regel om det, har møtt sterk kritikk.

Sykehuset skrev i en senere slettet Twittermelding at visepresidenten hadde blitt informert om at en skulle dekke til ansiktet. I et nylig intervju med Fox News uttaler Pence' kone at ektemannen først ble bevisst på regelen i etterkant.

Tok på seg maske

– Som visepresident i USA blir jeg testet for koronavirussmitte jevnlig, og alle rundt meg blir testet, uttalte Pence i etterkant av møtet.

– Jeg tenkte det ville være en god mulighet for meg å være her, snakke med forskere og flinke helseansatte, og se dem i øynene og takke dem, uttalte Pence videre.

I etterkant har både kommentatorer og komikere spurt hvorvidt visepresidenten ikke har skjønt at en maske ikke dekker til øynene

Da han torsdag møtte General Motors-sjef Mary Barra ved deres anlegg i Kokomo i delstaten Indiana, virker det til at visepresidenten har fått med seg kritikken, og han lot seg da avbilde med maske på.

MASKELØS: Dette besøket ved et sykehus i Minnesota tidligere denne uken har ført til kraftig kritikk av mannen som leder USAs koronavirusarbeid.

Ifølge TV-kanalen Fox 59 var visepresidenten på besøk på anlegget for å inspisere respiratorene som blir produsert der.

Trump vil ikke bruke

Amerikanske myndigheter og landets smittevernsetat anbefalte i tidlig april at alle amerikanere burde vurdere å dekke til ansiktet for å hindre spredning av viruset.

USAs president har ved flere anledninger uttalt at det er frivillig å bruke maske, og uttalt at han ikke er så interessert i å bruke en selv.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det. Å bruke maske når jeg skal hilse på presidenter, statsministere, diktatorer, konger og dronninger – jeg ser det ikke helt, har han tidligere uttalt.