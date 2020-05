Stina Nilsson valgte overraskende å bytte fra langrenn til skiskyting tidligere i år.

Det svenske sprintesset ønsket nye utfordringer og valgte å forlate et svensk langrennslandslag det har stormet rundt det siste året.

Med Nilsson borte hviler en enda større bør på kometen Frida Karlssons skuldre. Hun avsluttet sesongen med å slå Therese Johaug i Holmenkollen, og er på rekordtid blitt en av langrennssportens store stjerner.

Men Karlsson kommer til å savne sin tidligere lagvenninne og sparringspartner.

– Jeg synes det er et stort tap for langrennsporten. Stina er veldig dyktig og har gode ideer når det gjelder treninger. Hun er en fin person å ha i laget, sier Karlsson til SVT.

Samtidig gleder hun seg til å følge Nilssons fremgang med børse på ryggen.

– Det er kult av henne å følge drømmene sine og å våge gjøre det hun gjør. Å stole på magefølelsen slik som hun gjør. Det skal bli skikkelig spennende å følge henne.

Nylig fortalte Nilsson i Aftenposten om hvorfor hun endte opp med å bytte gren. Der sa hun at hun alltid hadde planer om å prøve seg som skiskytter, men at skaden hun pådro seg under vinterens Tour de Ski fremskyndet det hele.

– Jeg tenkte at det skulle skje etter OL i Beijing, men så ble jeg skadet og fikk mulighet til å prøve det ut. Da fikk jeg skyte i ensomhet. Jeg ville teste ut: Er det så kult som jeg tror?

– Jeg tenker at det vil ta tid. Tid er det eneste jeg har. Blir det morsomt også i fortsettelsen, holder jeg på helt til noe annet lokker mer.