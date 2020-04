Nicklas Bendtner meldte overgang fra Rosenborg til FC København i 2019 etter tre sesonger på Lerkendal.

Men oppholdet i hjembyen København ble ikke helt som forventet.

Dansken fikk seks innhopp, men ingen mål i ligaen. Totalt scoret han ett mål – i cupen mot Nordsjælland – på totalt ni kamper.

Den danske spissen er for tiden klubbløs. 32-åringen er nå i tenkeboksen om fotballfremtiden.

Likevel har det ikke manglet på tilbud for den omstridte spissen.

I siste episode av tv-serien «Bendtner & Philine» avslører den tidligere danske landslagsstjernen at det har dukket opp et tilbud fra en klubb i Kina.

– Det er kommet noen tilbud, som jeg går rundt og tenker på. Det er et tilbud fra Kina. Men ettersom jeg har fått Nicholas på en 10-4-ordning og har startet opp et liv her hjemme, er jeg i tvil om jeg vil reise ut av landet, sier Bendtner i programmet, ifølge Ekstra Bladet.

Det er ikke bare klubben i Kina som har vist sin interesse for angriperen som scoret 24 mål på 59 kamper for Rosenborg fra 2017 til 2019.

Flere klubber har tilbudt ham kontrakt den siste tiden, skal en tro Bendtner selv. De har imidlertid alle fått det samme svaret.

– Jeg takket nei til to-tre tilbud fra andre klubber i spennende land, som ikke er like store som Kina. Det var klubber i Kypros og Tyrkia, røper Bendtner.

Nicklas Bendtner har allerede spilt for en rekke klubber i sin karriere. I tillegg til Rosenborg har dansken spilt for Arsenal, Birmingham (lån), Sunderland (lån), Juventus (lån), Vfl Wolsburg, Nottingham Forest og FC København.

Han har spilt 81 landskamper og scoret 30 mål for Danmarks landslag.