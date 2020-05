Runar (49) fikk øyekreft som 6-åring – for fire år siden ble han blind

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det var ikke at Runar var klumsete, som gjorde at han gikk på ting. Det viste seg at den lille gutten hadde øyekreft. Førti år senere rammet en ny, alvorlig sykdom. Den førte til at Runar ble helt blind.