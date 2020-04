Både russen og andre festglade nordmenn pleier å gjøre natt til 1. mai til en hektisk natt for politiet. Som regel renner meldingene om klage på fyll og ordensforstyrrelser inn.

Etter vi begynte å stenge ned samfunnet som følge av koronaviruset har derimot politiet fått mindre å gjøre. Russetiden er for mange lagt på is, og festene avlyses fordi vi ikke skal omgås i grupper på over fem. I tillegg var antall ordensforstyrrelser mer enn halvvert i april sammenlignet med samme periode i fjor.

Likevel frykter politiet at natt til 1. mai er en så innarbeidet festdag at flere likevel velger bort filmkvelden.

Øst politidistrikt la torsdag morgen ut en video på sin Facebook-side rettet spesielt til foreldre og ber de om å være på vakt.

– Hvert eneste år opplever vi ungdommer som drikker for mye, blir overstadige og trenger hjelp av voksne for å ta vare på seg selv. Vi ønsker derfor at foreldre tar et spesielt ansvar, i spesielle tider, sier Anne Kathrine Gundersen, leder i politiets forebyggende gruppe.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.

Tidlig rusdebut

Politidistriktet advarer om at unge helt ned i 13-årsalderen har rusdebuten sin på slike dager.

– Erfaringsmessig er det slik at mange unge helt ned til 13- og 14-års-alderen har sin rusdebut natt til 1. mai. Vi ønsker å opplyse foreldre om våre erfaringer og ber om at de følger ekstra godt med, sier Karin Borgenvik, seksjonsleder for nærpoliti i Ullensaker lensmannsdistrikt til Romerikes Blad.

Advarselen underbygges ikke bare av hensyn til rus, men i forhold til smittevernsreglene.

– Alle må jobbe for å begrense covid-19-smitte og at ungdommen ikke samles i store grupper. Vi oppfordrer i stedet foreldregruppa til å finne på noe hyggelig med ungdommene sine natt til 1. mai, sier Gundersen i videoen.

VANDRING: Natteravnene vil være på vandring rundt i hele landet natt til 1. mai. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Ekstra tilstedeværende

Øst politidistrikt planlegger å være litt ekstra til stede i gatene, i samarbeid med utekontaktene og rusteam, for å møte utfordringene som eventuelt måtte oppstå.

Natteravnene vil også være ute i hele landet natt til 1. mai, og spesielt i Oslo.

– Vi har gjennomført vandringene våre gjennom hele pandemien, men tilpasset oss til myndighetenes smittevernregler. I tillegg til å jobbe for trygge nærmiljøer jobber vi også litt ekstra i disse dager med å hjelpe ungdom til å følge smittevernsreglene, sier generalsekretær Lars Norbom i Natteravnene.