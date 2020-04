Milliardæren Bill Gates' koronainitiativ Covid-19 Therapeutics Accelerator har gjort en avtale med et selskap for å sørge for at en fremtidig koronavirusmedisin skal produseres i Danmark, skriver det danske nettstedet Børsen torsdag.

I en pressemelding torsdag formiddag skriver selskapet Fujifilm Diosynth Biotechnologies at de har satt av plass og ressurser for å produsere medisiner for å behandle koronapasienter ved deres anlegg i Hillerød.

– Per nå finnes det ingen etablerte behandlinger for covid-19. For å hjelpe med den globale krisen jobber Covid-19 Therapeutics Accelerator for å øke farten på å utvikle medisiner og identifisere kandidater til å behandle covid-19, skriver selskapet.

Selskapets plan er å starte produksjonen fra 2021 av, og fortsette i et ikke angitt antall år fremover. Fujifilm Diosynth Biotechnologies, som også har flere anlegg i USA, skriver at de har satt av seks bioreaktorer på 20.000 liter hver ved sitt danske anlegg for å jobbe med dette prosjektet.

Microsoft-grunnlegger Gates og kona har via sin stiftelse tidligere gitt store summer til kampen mot viruset. Ifølge CNBC er han blant de mest aktive offentlige skikkelsene i debatten om viruset.

– Menneskeheten har aldri hatt en oppgave som haster like mye enn å utvikle bred immunitet mot koronaviruset. Det kommer til å kreve globalt samarbeid i en skala vi ikke har sett før. Men vi får det til. Det er ikke noe annet alternativ, skriver 64-åringen på Twitter torsdag kveld.