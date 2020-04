Canadas statsminister Justin Trudeau bekrefter torsdag at et medlem av landets væpnede styrker har mistet livet, og at fem er savnet.

Helikopteret, et Sikorsky CH-148 Cyclone, var på vei tilbake til marinefartøyet HMCS Fredericton da ulykken skjedde, opplyser det canadiske forsvarets talsmann general Jon Vance.

Forsvarsminister Harjit Sajjan sier årsaken til ulykken er ukjent, men sier at både taleregistratoren og ferdsskriveren om bord er funnet.

Italienske og tyrkiske fartøyer har deltatt i letingen etter vraket. Det deltok i en Nato-operasjon i området da det forsvant.

