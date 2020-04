TV 2-MÅLING:

Folket delt i synet på om Tangen bør bli oljefondsjef

DELT: Nordmenn er delt i synet på om Nicolai Tangen bør bli sjef for oljefondet. Foto: TV 2

Det er omtrent like mange som mener Nicolai Tangen blør tiltre som sjef for oljefondet, som mener at ha ikke bør gjøre det. Svært mange er usikre, viser fersk TV 2-måling.