Brann er optimistiske: – Dette var positive signaler

NFF tror på åpning

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Gro Tvedt Anderssen, syntes også pressekonferansen bar bud om oppmykning av reglene snart.

– I alt synes jeg dette var positive signaler, at man gradvis skal åpne. Vi må ha respekt for at det er en mer krevende øvelse enn å stenge alt ned, men jeg synes det var positive signaler. Vi har hatt en veldig konstruktiv og god dialog, så nå er vi selvfølgelig spent på hva som kommer neste uke, sier Anderssen til TV 2.

OPTIMIST: Gro Tvedt Anderssen er Norges Fotballforbunds direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt. Foto: Ørn E. Borgen

– Hvor lenge kan dere vente?

– Vi vil gjerne ha svar. Vi har hatt en veldig god dialog med både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, vi har hatt møter med statssekretærer i både helsedepartementet og kulturdepartementet. Vi vil jo gjerne få svar i neste uke så vet når vi først og fremst kan komme i gang med trening og deretter kamper i toppfotballen.

Et skår i gleden er at Raja står hardnakket på at Regjeringen ikke kommer til å dekke bortfall av sponsorinntekter for klubbene.

– Nå må vi se litt på hva som faktisk kommer. Det har ikke kommet et konkret forslag, så vårt siste innspill i innspurten på den pakken er at man ser på at det er bortfall av inntekter i kombinasjon av at det er faste kostnader som løper til tross for alle tiltakene vi gjør. Hele idretten jobber for å holde kostnadene nede, det er mange som er permittert også i idretten, idretten er også en stor arbeidsplass. Det å få næringer i gang, få hjulene i gang, få i gang arbeidsplasser er viktig for oss. For å klare å ha levedyktige klubber for å klare å ha fotballbaner åpne når vi kommer tilbake til hverdagen, er det viktig at klubbene våre får hjelp til å komme seg gjennom denne vanskelige situasjonen, sier Anderssen til TV 2.

Toppserien også positive

Det er ikke bare herrene som tripper etter å komme i gang. Toppserien er også utsatt på ubestemt tid. Nå aner de håp om seriestart om ikke så altfor lenge.

– Jeg tenker at det var som forventet, ikke så mange som hadde forventet at det skulle komme noe nytt i dag, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

– Vi er positive og optimistisk etter pressekonferansen, det ble signalisert en gradvis åpning, og at det også vil komme til fotballen. Vi vet det jobbes veldig bra fra fotballen og myndighetene sin side, så vi er veldig optimistisk med tanke på få spille fotball i 2020.

Sandviken-spiller Maria Brochmann er også positiv.

– Jeg er skuffet over at vi ikke kan komme i gang igjen, men forstår Regjeringens beslutning. Håper at det kommer gode nyheter 7. mai.

– Vi er utålmodige etter å komme i gang, og jeg tror det ville være positivt for samfunnet om fotballen kom i gang igjen, sier hun til TV 2.