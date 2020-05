Kjendislegen om Trumps helseråd: – Helt sinnsykt

Donald Trump overrasket en hel verden da han forrige uke foreslo å injisere blekemiddel som en mulig kur mot koronaviruset.

Forslaget ble umiddelbart slaktet av helseeksperter, som sier at selv små doser av blekemiddel er livsfarlig.

Ubekvem helsetopp

Bilder fra presidentens pressekonferanse viser at selv legen Deborah Birx, en av de ledende skikkelsene i Trump-administrasjonens krisestab, ble ille til mote da presidenten foreslo den alternative kuren.

Her hjemme har lege og komiker Jonas Kinge Bergland full forståelse for reaksjonen til Birx.

– Det virker som Trump driver med veldig lite kunnskapsbasert idemyldring på direkten, er legens dom.

Om Bergland hadde vært tilstede i Det hvite hus, tviler på at han ville klart å holde seg like rolig som sin amerikanske kollega.

Nancy Pelosi rev i stykker Trumps tale under presidentens State of the Union i februar. Foto: Patrick Semansky

– Jeg tror jeg hadde gjort som Nancy Pelosi og revet opp ark bare for å komme med en gest mot forslaget. Det virker som det er mer effektivt enn å komme med fakta, sier Bergland under denne ukens Trumps Verden.

– Vann over hodet

Trumps daglige pressekonferanser er ofte ustrukturerte, og Trump har flere ganger kommet med påstander stikk i strid med helsemyndighetenes retningslinjer. Amerikanske medier rapporterer at amerikanerne har omkommet eller blitt alvorlig syke etter å ha lyttet til presidentens helseråd.

Uttalelsen om at det «vil være interessant» å forske på injeksjon av blekemiddel får Bergland til å klø seg i hodet.

– Det virker som han tenker på noe han har sett på en film. Det er interessant, absolutt. Men det er fortsatt helt sinnsykt å foreslå det på nasjonal TV. Det virker som han bare sier ting for å få gode seertall, så er han fornøyd med det, sier legen.

Presidenten hevder nå at det oppsiktsvekkende forslaget bare var sarkasme, og hans måte å lure journalistene på. Det er mange som har vansker med å kjøpe presidentens forklaring.

– Når Trump idemyldrer om en helsekrise fra talerstolen, så ser vi at han har tatt seg vann over hodet. Han er en president uten politisk erfaring, og det merker man nå, sier TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen.

Etterlyser presis informasjon

Bergland er mest kjent for sin rolle som komiker, men pandemien har fått ham til å ta på seg legefrakken. Nå arbeider han på et sykehjem i Oslo, hvor han hjelper de mest sårbare under koronakrisen. Bergland mener man avhenger av klar og troverdig informasjon fra myndighetene i kampen mot viruset.