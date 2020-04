Torsdag ble det kjent at Ståle Kihle er oppnevnt som bistandsadvokat for ekteparets tre barn.

– De har stått i en krisesituasjon i nøyaktig 18 måneder etter at moren deres forsvant. Deretter har det som nå har skjedd vært en ekstremt tilleggspåkjenning. Det gjelder både måten pågripelsen skjedde på, men ikke minst også drapssiktelsen, sier han til TV 2.

– Støtter de sin far?

– De er overbevist om at deres far er uskyldig.

Kihle sier at de tre barna er samstemte om å mene at Hagen ikke har noe med forsvinningen å gjøre.

BISTANDSADVOKAT: Ståle Kihle representerer barna til Hagen-ekteparet. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Fengslet i fire uker

Kihle sier at han selv har en relasjon til familien, men han ønsker ikke å gå inn på hva den er.

Det var tidlig tirsdag morgen at Tom Hagen ble pågrepet på vei til jobb. Onsdag besluttet Nedre Romerike tingrett at han skulle varetektsfenglses i fire uker, to av ukene i full isolasjon. Kjennelsen er anket.

Tingretten, som mener det er sannsynlig at flere personer er involvert i saken, skriver i kjennelsen at det er en fare for at Hagen vil forspile bevis dersom han blir løslatt.

I fengslingsmøtet ble det lagt frem en rekke dokumenter. Fordi mange av disse er klausulerte, altså hemmelige for siktede, måtte Tom Hagen forlate rettslokalet da disse ble lagt frem.

BOLIGEN: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog den 31. oktober i 2018. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Spinkelt grunnlag

Før og under fengslingsmøtet onsdag uttalte Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, seg kritisk til pågripelsen av milliardæren.

– Ja, hva skal jeg si. Man må jo være ærlig, og etter min oppfatning er at dette er et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse.

Holden forventet at tingretten ville løslate Hagen, men det gjorde de ikke.

Forsvareren er tydelig på to ting: Han tror ikke at Riksadvokaten, basert på de dokumentene han har sett, ville beordret en tiltale mot Tom Hagen, og at han oppfatter mistankegrunnlaget som langt svakere enn det inntrykket man kan få i mediene.

Etter pågripelsen tirsdag uttalte politiet at drapssiktelsen er et «resultat av en bred og omfattende etterforskning, der mistanken har styrket seg over tid».

– Tydelig villedning

Politiet mente først at Anne-Elisabeth Hagen hadde blitt bortført av en ukjent motpart.

Ved flere anledninger ble politiet kontaktet av en ukjent motpart, som krevde å få utbetalt løsepenger i kryptovalutaen Monero.

I huset fant politiet strips og et brev, noe de mente kunne underbygge hypotesen om en bortføring.

Nå mener de at Hagen har villedet etterforskningen.

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske etter pågripelsen.