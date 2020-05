De har vært et av Norges mest omtalte par etter at de avslørte sitt forhold i 2018. Vi har de siste par årene sett dem i Charterfeber, Skal vi danse og Farmen kjendis.

Men det spørs om det blir tid til like mye TV i fremtiden, for nå har Per Sandberg og Bahareh Letnes funnet seg både hus og bar i Halden.

– Da vi var på visning her i Halden for å finne hus, så fant jeg nesten samtidig denne baren på Finn.no, forklarer Letnes til God kveld Norge.

– Det har alltid vært drømmen min å drive bar, eller restaurant, og det har vært drømmen til Per også, fortsetter hun.

Korona ødela åpningen

De hadde opprinnelig planer om å åpne i mars, men koronakrisen kom rett før de skulle fylle opp fatene.

– Jeg tenkte først på alle de andre, de som er etablerte. Vi taper vi og, men ikke i nærheten av de som er etablert. Men det var irriterende, for vi har gledet oss til åpning, sier en småfrustrert Sandberg.

Baren de har åpnet heter «Grand Bar», og er en del av gamle, ærverdige Grand Hotell. Men Sandberg og Letnes ønsker ikke å stoppe der, de vil ta over både den tilhørende restauranten, og til slutt selve hotellet.

– Det er et slikt tretrinnskonsept. Vi er veldig fornøyde med de som har skrevet kontrakt med oss. Baren er vi stort sett ferdig med, trinn to blir da å få i gang vinstue og restaurant. Så er hotellet tredjetrinnet, forklarer Sandberg engasjert.

Bahareh Lernes og Per Sandberg på rød løper til middagen på TV2s høstlansering 2019 Foto: Marit Hommedal

Ingen fulltidsjobb

De er fullt klar over at dette vil bli tidkrevende.

– Vi vet at det blir travelt. Men så er vi veldig flinke til å stå på. Døgnet har 24 timer, vi trenger ikke mer enn fire timer søvn. Da har vi 20 timer igjen til å drive med dette og masse andre prosjekter, sier den tidligere Frp-politikeren.

For foreløpig så er ikke baren en fulltidsjobb. Begge er fortsatt på jakt etter annet arbeid, og Sandberg hadde nettopp søkt jobb i Oslo da God kveld Norge var på besøk.

– Baren her kommer til å være åpen fra fire eller fem. Vi har hele formiddagen til å jobbe med andre ting, sier Letnes.

Noen uenigheter

Paret er dog litt uenige om de skal holde åpent på mandager.

– Han vil holde åpent på mandager, jeg er ikke helt enig. Han hører ikke på daglig leder, ler Letnes og ser bort på samboeren.

– Daglig leder må jo være fornøyd med at hun har ansatte som ønsker å stå på, svarer Sandberg med et glis.

Håpet deres er at på sikt så skal hele prosjektet bli en fulltidsjobb.