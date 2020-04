President Donald Trump og andre har antydet at viruset kan være menneskeskapt og komme fra et laboratorium i Wuhan, den kinesiske byen der det først ble påvist og tok liv.

Dette foreligger det ingen beviser for, konkluderer amerikansk etterretning.

Det undersøkes fortsatt om viruset oppsto som følge av en ulykke på et laboratorium eller gjennom kontakt med dyr, opplyser kontoret til USAs øverste etterretningssjef, Mike Dempsey, som koordinerer virksomheten til landets 16 ulike etterretningsorganisasjoner.

Vitenskapelig enighet



– Etterretningssamfunnet slutter seg til den brede vitenskapelige enigheten om at covid-19-viruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert, heter det i en kunngjøring.

– Vi vil fortsette å undersøke all informasjon og etterretning grundig for å kunne fastslå om utbruddet begynte etter kontakt med smittede dyr, eller om det var et resultat av et uhell på et laboratorium i Wuhan, heter det videre.

– Svært talende

Trump kommenterte tidligere i måneden en påstand som er hyppig spredt via sosiale medier, om at koronaviruset ble framstilt med overlegg på et kinesisk laboratorium.

– Mer og mer får vi høre den historien, sa Trump, og utenriksminister Mike Pompeo fulgte opp.

– Det faktum at vi ikke kjenner svaret, at Kina ikke har delt svaret med oss, er etter min mening svært, svært talende, sa Pompeo.

Banebrytende forskning

Pompeo har krevd at Kina slipper utenlandske eksperter inn på laboratoriet «slik at vi med sikkerhet kan fastslå hvor viruset oppsto».

Wuhan Institute of Virology er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har drevet banebrytende forskning, blant annet på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker.

Kinesiske myndigheter avviser påstandene om at koronaviruset oppsto på dette laboratoriet som «grunnløse og fabrikkerte».