Korona-pandemien har forandret på mye her til lands denne våren, faktisk også dekkskiftsesongen.

For Sør-Norge er regelen vanligvis at piggdekkene må av senest første mandag etter andre påskedag. I Nord-Norge er fristen 1. mai.

I år har alle i sør fått bedre tid. Myndighetene vedtok nemlig tidlig i korona-nedstengingen av fristen også her skal være 1. mai.

Blir du stoppet med piggdekk på bilen etter fristen, vil det i utgangspunktet bety gebyr. Men her er det viktig å understreke at tilstrekkelig veigrep veier tyngre enn fristene.

Hvis du skal på fjellet eller til et sted hvor forholdene gjør det nødvendig, er det fortsatt lov å kjøre med piggdekk. Denne vurderingen må føreren selv ta.

Ikke gå seg vill i reglene

– Det er veldig viktig å ikke gå seg vill i reglene her. Er det glatt eller fare for glatte veier, da skal du også bruke vinterdekk. Det gjelder uansett om du har piggdekk, eller piggfrie vinterdekk, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Og da risikerer man ikke bot, selv om fristen er forbi?

– Nei, politiet er erfaringsmessig ikke veldig hissige på å skrive ut gebyrer de første dagene etter fristen. Denne regelen er nok mer der for å fange opp de notoriske sløvingene, de som somler altfor lenge med å få av piggdekkene. Dem er det dessverre også endel av. Det skjer stadig på sommeren at jeg hører biler som kommer knasende på piggdekk, jeg tviler på at mange av dem har planer om å kjøre ett eller annet sted der det er glatte veier midt på sommeren!

Nå er piggdekksesongen over for hele landet, fra 1. mai er det ikke lenger tillatt å kjøre med disse dekkene.

Ingen regler for piggfritt

– Forbudet gjelder bare for piggdekk, ikke piggfrie vinterdekk?

– Det er riktig. Per i dag er det ingen regler rundt når man kan bruke piggfrie vinterdekk, det er fullt lovlig å ha dem på hele året. Men det anbefales absolutt ikke, bilen din får vesentlig dårligere kjøre- og bremseegenskaper hvis du bruker piggfrie vinterdekk på sommeren. Her er det også sterke krefter som jobber mot et forbud for alle typer vinterdekk på sommeren, avslutter Benny.

