Vi i Broom har tatt en liten titt i bakspeilet for å se hva som rørte seg på bilfronten for rundt 20- 30 år siden. Ikke selve bilene denne gangen, men vi har derimot laget en liten mimreserie om det ulike tilbehøret som mange av oss hadde i eller på bilen den gang. Men som kanskje har gått litt i glemmeboken i dag.

I dag ser vi nærmere på fartstripene:

De het først Le Mans-striper og dukket opp, etter det vi kjenner til, i 1951 på Cunnigham-teamets racerbiler. Rett og slett så de kunne skille de forskjellige bilene i teamet fra hverandre på racerbanen. Altså som en rent praktisk greie.

Men det ble jo kjørt billøp andre steder enn på Le Mans-banen, så disse stripene ble etter hvert kalt racing-strips. Eller fartsstriper på godt norsk.

Som så mange andre kule bilgreier er altså opphavet fra motorsporten.

Første bil i salg med fartstriper var Ford Mustang Shelby GT 350. Selvfølgelig med inspirasjon fra racerbanen.

Den første bilen som kunne "kjøpes over disk" med fartsstriper var Ford Mustang Shelby GT 350 i 1965.

På bare noen få år dukket stripene opp nesten overalt. Gjerne på det dyre og litt tøffere bilene i modellpaletten til de ulike bilfabrikantene. Renault 8 Gordini, Ford Escort Mexico, Opel Manta, Ford Lotus Cortina er eksempler på biler som var utstyrt med ulike striper.

Ford var hissige på biler med striper på 60 og 70-tallet. Dette er en Ford Escort Mexico.

Amerikanske biler både er og var nok de som tok dette lengst. Men både BMW og Porsche hadde sine varianter. Og man fikk kjøpt dette som tilbehør til både Saab 99 / 900 og Volvo 240 og universal-greier på rull, som man kunne klistre på selv, og som passet til alle biler

Hvem kjøpte dette?

Tja, si det ... De nye bilene som hadde dette som standard var ganske dyre. Ser vi for oss en type med halvlangt hår, pilotbriller, høyhalset acrylgenser og brun kordfløyelsjakke, kanskje med en sigarett i munnviken ..?

Cool 70-tallskis med pilotbriller. Dette er Robert Redford fra 1975. En kar som godt kunne kjørt ny bil med fartstriper! Foto fra Getty Images.

Ellers var det nok mange litt mindre kule typer som fikset fartsstriper på en gammel Volvo PV med B18-motor, en hjemme-trimmet VW Boble, eller en NSU 1200 med sprayboks, bengalakk, eller rett og slett elektrikertape også.

Plukket man i samme slengen av hjulkapslene, støtfangeren foran og lakkerte panseret mattsvart – så var mye gjort. Da manglet man bare deodorant fra Mennen under armene, så hadde man draget på damene. Kanskje ...

Hva skulle det være godt for?

Det var vel egentlig to ting. Kanskje tre ...

Det første og mest opplagte er jo den sporty og mer racing-aktige looken og det faktum at bilen ble tøffere. I alle fall i manges øyne.

Utvalget av ferdige stripesett og dekor er stor, særlig til amerikanske biler.

Det andre var nok behovet for å skille seg litt ut. Bli lagt merke til og sett, sammen med tilfredsstillelsen over å ha noe alle andre ikke hadde. Den individuelle tilfredsstillelsen over å ha laget, bygget noe, som kanskje både speiler og underbygger ens egen personlighet. Ala: Tøff bil – tøff kar.

Den tredje, som vi nå er sikre på skal med, er å imponere. Både det motsatte kjønn og kompiser. Litt på samme måte som når påfuglene bruser med fjærene.

Var det noen ulemper?

Bilen gikk jo ikke fortere med fartsstriper. Men den så i alle fall tøffere ut.

Det er klart at det å selge en bruktbil med påmalte fartstriper med bengalakk kanskje ikke falt i smak hos riktig alle. Det er jo smak og behag.

Selv om vi mener at den bilen som er så tøff at den ikke blir enda litt tøffere med fartstriper, ikke er bygget.

Med det utsagnet mener vi IKKE at alle biler blir tøffere. Men at allerede tøffe biler blir enda litt tøffere ...

Porsche med fartstriper blir aldri feil. For noen. Andre synes det er "harry".

Har dette noe for seg i dag?

Ja, absolutt! Dagens muligheter med folie, printing og ulike design. gjør at dette er mer aktuelt enn noen gang. Igjen er det amerikanske biler som dominerer. Har får man kjøpt striper og massevis med ulike dekor-sett til nesten hva det skal være.

Det samme gjelder Porsche. Også her er utvalget stort og variert.

Finnes det ikke til din bil, så er det en ganske enkel sak å få designet og laget det digitalt. Prisene er ikke avskrekkende heller. Liker man det ikke, eller skal selge bilen,er dette lett å plukke av igjen, uten synlige spor.

Så, ja, det finnes fortsatt – og, ja, det har fortsatt noe for seg!

