Raja: – Det blir ingen endringer for idretter der fysisk kontakt er nødvendig

Det var knyttet stor spenning til hva kulturminister Abid Raja (V) ville si om å løfte på tiltakene for fellestreninger i idretten, samt om en eventuell oppstartdato for Eliteserien kunne bli kjent, på torsdagens pressekonferanse med regjeringen.

Fotballen og øvrige idretter må imidlertid vente til 7. mai før de får svarene de har ventet på.

– Det vil bli ingen endringer for idrettskonkurranser med idretter der fysisk kontakt er nødvendig. Der idretter kan holde en meters avstand, så er de velkommen til å starte opp. Men idretter der utøverne er fysisk nærmere enn en meters avstand, så vil disse avklaringene komme 7. mai. Uten at vi har fått noen føringer for hvordan det vil gå, sa Raja.

Raja understreker at han er i fortløpende dialog med Folkehelseinstituttet (FHI), helsedirektoratet og Norges idrettsforbund (NIF).

– Det er mange som snakker godt sammen, og det er veldig bra. Akkurat som vi snakker med FHI, snakker vi med NIF herunder. Den dialogen vil fortsette. Vi legger faglige anbefalinger til grunn. Frem til i dag gjaldt reglene om at de kan trene fem om gangen på to meters avstand. Nå er vi nede på fem om gangen, med én meters avstand. Jeg skjønner at idretten er ivrig etter å komme i gang, men de detaljene vil komme 7. mai, svarte Raja på spørsmål fra TV 2.

I intervju med TV 2s Stål Talsnes etter pressekonferansen sa Raja dette:

– Vi skal åpne opp gradvis i kontrollerte former, og jeg lover: Den dagen vi har en beslutning på at vi er klar for å åpne opp fotballen, da skal jeg ikke kaste bort ett eneste minutt. Da skal jeg komme meg bort på midtbanen, blåse i fløyta og sette i gang kampen.

Har skapt stor debatt

Den planlagte fotballoppstarten har skapt stor debatt. Toppene i Norges Fotballforbund innkalte i forrige uke til pressekonferanse for å fortelle om svært dramatiske utsikter for økonomien både i topp- og breddefotballen.

Fotballforbundet og Norsk Toppfotball er blant flere idrettsaktører som har uttalt at den statlige støtteordningen til idrett- og frivillighet ikke traff godt nok. Det ble bare søkt for 371 millioner kroner fra støtteordningen der det var satt av 700 millioner.

Raja svarte dette på spørsmål om hvor lenge han tror fotballen kan overleve økonomisk uten at sesongen er i gang:

– Da vi stengte ned Norge 12. mars var det mange sektorer i Norge som har lidd store økonomiske tap. Det har regjeringen stor respekt og forståelse for. Men det er ikke slik at vi skal inn og dekke omsetningstapet. Slik er det også med idretten. Vårt hovedmål er å hjelpe de 11.000 små lag og foreninger i breddeidretten gjennom statlig idrettspolitikk. Og jeg har vært tydelig på at tap av sponsorinntekter ikke er en del av det. Vi jobber gradvis med å gjenåpne samfunnet, og fotballen er en del av det. Dette vil vi komme tilbake til 7. mai. Det vil dere få en avklaring på 7. mai, sa kulturministeren.