I en pressemelding gjengitt av Dagbladet opplyser filippinsk politi at de har pågrepet en norsk mann i 40-årene. Samboeren hans er også pågrepet. Nordmannen er siktet for menneskehandel, ifølge pressemeldingen.

Politiet skriver også at de reddet fire personer på stedet, blant annet en fire år gammel jente, melder Dagbladet. Jenta skal ikke ha vært utsatt for overgrep, men de fire andre skal ha blitt utsatt for menneskehandel.

Saken oppdateres.