Regjeringen åpner for arrangementer og endrer avstandsregel

– Vi har tatt kontroll på smittespredningen, uttalte helseminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Under pressekonferansen fortalte han om to endringer i koronatiltakene som ble innført i mars, samt at regjeringen neste uke vil legge frem sin plan for videre gjenåpning av samfunnet.

– Vi prioriterer det viktigste først, og barn og unge skal stå først i køen, sier helseministeren.

Endrer avstandsregel

I snart to måneder har rådet fra Helsedirektoratet vært at folk bør holde to meters avstand. Nylig ble det kjent at Folkehelseinstituttet justerer sin anbefaling fra minst to meter, til minst én meter.

Torsdag fortalte Høie at det gjeldende rådet fremover vil være minst én meter.

– Men gjerne mer, sier helseministeren.

Denne endringen er gjeldende fra torsdag av. Rådet gjelder både inne og ute.

– Jeg vil understreke at når det kommer til smittespredning så defineres nærkontakt som nærmere enn to meter i 15 minutter. For å unngå å havne i karantene, altså om en har vært nær en som er smittet, bør en fortsatt holde to meters avstand, sier Høie.

Tidligere torsdag uttalte Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken ved fakultetet for helsevitenskap på OsloMet til TV 2 at det er naturlig å begynne å lette på avstandsrådene til befolkningen.

Arrangementsregel

Regjeringen åpner også opp for arrangementer på offentlig sted med opp til 50 personer, under visse forutsetninger. Dette vil gjelde fra 7. mai.

– Det skal være minst én meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand. Det kreves også en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Det er viktig for rask smittesporing, om det skulle bli aktuelt, sier Høie.

Under pressekonferansen fortalte regjeringen at dette kan være alt fra opera og konsert til en 50-åringsfeiring arrangert på et hotell. Ifølge kulturminister Raja foreligger det ikke noen noen endringer for idretter der det skjer fysisk kontakt.

– Hva defineres som et offentlig sted?

– Offentligheten har ingenting med avstand fra hjemmet å gjøre. Jeg tror de fleste forstår hva det er. Når det kommer regler om at 50 personer skal være til stede, vil det oppstå en del praktiske spørsmål i de ulike sektorene, sier Høie til TV 2.

– Kan treningssentrene åpne med disse reglene?

– Nei, de er stengt av en forskrift. De er en del av vurderingen vi gjør neste uke, sier Høie til TV 2.

Kulturminister Raja fortalte under pressekonferansen at regjeringen kanskje vil åpne for arrangementer med opp til 200 publikummere 15. juni.