– Det må skje noe veldig dramatisk om tysk fotball ikke starter opp igjen

Erling Braut Haaland og de andre spillerne i tyske 1. og 2. Bundesliga skal testes for koronavirus fra og med 30. april.

Det bekrefter den tyske ligaforeningen DFL, ifølge nyhetsbyrået DPA. Testingen er et helt nødvendig steg på veien mot å kunne gjenoppta fotballkampene i landet.

Fotballmagasinet Kicker var først ute med å omtale testene, og det skriver at det kreves to runder med testing av spillerne før klubbene kan sette i gang med fellestreninger der alle spillerne er involvert.

DFL og klubbene i de øverste divisjonene håper fortsatt å få fullført inneværende sesong innen 30. juni.

OPTIMIST: Asbjørn Slettemark

Journalisten Asbjørn Slettemark, som blant annet står bak podcasten «Dritte Halbzeit», som er en norsk podcast om tysk fotball, tror mye skal til om de to øverste ligaene ikke blir fullført.

– Følelsen og stemningen blant folk, fans, sportjournalister og politikere er at det nå går mot at fotballen sakte, men sikkert starter opp igjen. Det må skje noe veldig dramatisk om Bundesliga ikke starter opp igjen. Jeg vil si at det er 80 til 90 prosent sjanse for at tysk fotball settes i gang igjen. Grunnen er at DFL gjennom grundig tysk arbeid har tilrettelagt for at kampene skal gå uten publikum. Det finnes noen vanvittig detaljerte planer for å minimere smitterisikoen, sier Slettemark til TV 2.

Han tror andre ligaer vil følge svært godt med på det som skjer i Tyskland.

– Får de det til i Tyskland sitter nok mange høye fotballherrer i Spania og England og følger nøye med på det som skjer i Tyskland. De kommer nok til å forsøke seg med en blåkopi om Tyskland lykkes.

– Testkapasiteten blir avgjørende

Det finnes imidlertid et men, ifølge Slettemark.

– Diskusjonen som går er om tysk fotball får tildelt alle testene de trenger. De trenger 20.000 tester, og det snakkes om at spillerne skal testes annenhver dag, og før og etter kamper, og så videre. Flere leger mener Tyskland nå er godt nok forsynt til å teste helsepersonell og de som trenger det. Samtidig har tysk fotball sagt at om det skulle komme et stort testbehov utenfor fotballen, så vil de avbryte med en gang og avslutte sesongen. Slike diskusjoner har pågått jevnlig på bakrommene i tysk fotball, sier han.