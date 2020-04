I februar, rett etter at Nora Mørk hadde vært til seks måneders kontroll etter siste korsbåndoperasjon, måtte hun operere igjen.

Den tiende kneoperasjonen i 29-åringens karriere. Men hun holdt det siste inngrepet hemmelig for offentligheten.

– Det var tøft da, jeg var stressa, og jeg ville ikke si noe, sier Nora Mørk til TV 2.

– Jeg ville bare forsikre meg om at det gikk bra.

Menisken måtte rettes på

Etter ni operasjoner var ikke det gitt. Hun hadde seks inngrep i knærne for hun de to siste årene har operert korsbånd to ganger, og sydd en menisk.

Nå var det menisken som måtte rettes på, og det kunne ha betydd nye måneder uten håndball.

– Det ble heldigvis bare en liten justering. De klippet litt i menisken, det var en liten operasjon. Det var to dager på krykker, og en rolig uke etterpå, og etter det løsna det.

– Men nå er jeg oppe i tosifra antall kneoperasjoner, sier Mørk med et smil som om hun telte mål i en VM-finale.

– Det viste seg at det var det som skulle til, for etter inngrepet ble det mye bedre. Det var akkurat som kneet ble fritt igjen. De siste to månedene har jeg nesten trent som alle andre. Det er ikke noe hovent og det tåler veldig mye. Det har bare vært helt fantastisk.

Mer optimistisk enn på lenge

Denne onsdagen har hun vært på kontroll åtte måneder etter siste korsbåndoperasjon. Hun føler seg bedre enn på mange år, og er mer optimistisk enn på lenge.

– Jeg er veldig fornøyd. Det ser veldig bra ut. Jeg er veldig glad, veldig gira og klar til å komme gang.

– Jeg kan trene mye og er ganske sterk, ganske rask og kan hoppe ganske høyt, men de siste prosentene krever mye, men nå er jeg i alle fall kommet så langt.

Og så legger hun ikke skjul på at hun vil bli raskest og komme høyest. Rett og slett bli best igjen.

– Hadde det vært håndballtrening i dag hadde du vært på den?

– Jaja.

– Full rulle?

– Ja, jeg hadde det.

– Hadde det vært kamp, da?

– Jeg har ikke trent så mye håndball de siste tre årene så jeg tror jeg skulle holdt meg til trening noen uker, men jeg kunne kanskje ha spilt kamp i slutten av mai hvis verden hadde vært normal. Jeg tror det kunne ha gått fint.

Men verden er ikke normal. Korona-viruset har stoppet all håndball i hele verden. OL som var det store målet i sommer er utsatt til neste sommer. Så nå har ikke Nora Mørk dårlig tid lenger.

– Jeg begynner å bli ganske voksen, det er den tiende operasjonen, kanskje jeg skal gi meg selv de ekstra månedene siden det ikke er kamper.

– Jeg kjenner at jeg blir bedre og bedre for hver uke, så kriblingen er der. Og nå vil jeg være helt klar når håndballen starter opp igjen.