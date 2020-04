Adrian Sellevoll (22) måtte på sykehus etter dobbel-ulykke

Onsdagen ble ikke helt som planlagt for artist og TV-personlighet, Adrian Sellevoll (22).

Torsdag morgen la han ut flere videoer på sin egen Instagram Story, hvor han viste at han hadde havnet på sykehus etter en ulykke i skibakken, kvelden før.

– Jeg hadde syke smerter, forteller Sellevoll til TV 2.

22-åringen har nettopp blitt skrevet ut at Drammen sykehus etter et dramatisk døgn.

Fikk kneet i haka

Det var i 20-tiden onsdag kveld at første ulykke inntraff. Sellevoll og noen kompiser hadde stått skibakken i Gol hele dagen, og 22-åringen ville avslutte med et triks han ikke enda hadde klart å få til på hoppet.

– Jeg bestemte meg for å lande det trikset jeg ikke hadde landet, men jeg var egentlig veldig sliten så jeg hadde ikke energi, sier Sellevoll til TV 2 og utdyper:

SYKEHUS: Sellevoll ble lagt inn på Drammen Sykehus, etter flere dramatiske timer og hendelser. Foto: Privat.

– Jeg landet på trynet og knuste kneet opp i haken, og så hadde jeg hele tungen ute, så jeg holdt jo på å miste tungen. Den revnet på høyre og venstre side, helt bak i roten pluss litt på midten.

Den tidligere Skal vi Danse-deltakeren forteller at han ikke er særlig glad i å oppsøke lege, og bestemte derfor at han bare ville holde seg i ro, til tross for store blødninger og smerter.

Frontkolliderte med hjort

Ifølge ham selv fortsatte de sterke blødningene i over tre timer, og han lot seg derfor til slutt overtale til å ta en tur til legevakten på Ål.

Etter en kort visitt på legevakten fikk han tilbud om å bli fraktet i ambulanse til sykehuset i Drammen eller Ringerike.

Det mente Sellevoll var unødvendig, til tross for store smerter og hoven hals, og insisterte på å la en venn kjøre han i stedet, forteller han.

De to skulle derimot ikke kjøre langt før neste ulykke inntraff. Ved Bjørneparken i Flå, sto nemlig plutselig et stort hjortedyr midt i veien.

– Faren til personen som kjørte bilen sendte melding og sa vi måtte passe opp for elg i området. Så vi sakket ned litt til rundt 60-70 km/t. Plutselig står det en gigantisk hjort der på veien, sier Sellevoll og forteller at de hadde ingen mulighet til å stoppe bilen.

– Vi kjørte ned alle beina på den, og så bare slang den på bilen og rett på siden av oss.

Ambulanse dukket opp tilfeldig

22-åringen beskriver sammenstøtet som kraftig, at det begynte å ryke fra panseret og at bilen hadde fått så store skader i fronten at de ikke kunne kjøre videre.