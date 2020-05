Marianne Aulie er tilbake i Norge – derfor forsvant hun fra rampelyset

Til vanlig så bor kunstner Marianne Aulie og ektemannen Aune Sand (54) i New York med sine to døtre. Men da koronakrisen inntraff, så måtte de ta et valg. Skulle Sand, som befant seg i Oslo, fly til New York? Eller skulle Aulie ta med seg deres to døtre og fly til Norge?

– Da tenkte vi at hvis noen trenger oss i Norge, så er vi veldig langt unna. Så det var det avgjørende. Vi følte at vi måtte være nær hele familien. Den avgjørelsen ble tatt i løpet av tre timer, forteller Aulie til God kveld Norge.

Avhengig av plass

Kunstneren forteller at hun ikke følte seg trygg i New York nå.

– Jeg har alltid følt meg veldig trygg i New York, i alle situasjoner. Men vi bor så tett, og i denne situasjonen så er vi avhengig av plass. Jeg hadde følt med utrygg, så vi er veldig heldige som kan ta med barna til Norge, innrømmer Aulie.

Den eneste som er igjen i New York er Sand sin sønn Andrey Sand (31), som han har fra et tidligere forhold.

– Men han er voksen, så han klarer seg fint. Vi tenker positivt, sier Sand.

Til sammen 14 navn

God kveld Norge blir med det kunstneriske paret i Slottsparken med deres to døtre. Sand har kommet opp med klengenavnene «Lillegull» (3) og «Lillemor» (8), men de to jentene har egentlig hele 14 navn til sammen:

«Lillegull» heter Blanca Rose Mae Thyra Elisabeth Anna Margareth Veslemøy og «Lillemor» heter Aella Malove Bluebell Marie Ingeborg Hjørdis.

– Det er ganske mange navn, ja. Vi har gitt dem tre navn selv, også har de tre navn etter slekta. «Lillemor» er oppkalt etter mine bestemødre, og så er «Lillegull» etter Aune sine. Vi synes det er veldig fint å hylle bestemødrene. I tillegg så har de også fått navn etter våre mødre, forklarer Aulie.

– Så det er på en måte en veldig sterk mening bak alle navnene.

– Men hva bruker de da navnene skal ropes opp på skolen i USA?

– Haha, godt spørsmål! «Lillemor» er faktisk registrert som Malove, så de bruker det. «Lillegull» har ikke begynt på skolen enda, smiler Aulie, som er kjent for sine malerier av klovner.

Dedikert mor

Det var en periode hvor både Aulie og Sand preget rampelyset her i Norge. De fargerike personene var stadig i media, gjerne med champagne i Aulie sine klovnekrus.

Men de siste årene så er det først og fremst Sand som har gjort seg bemerket, og deltatt i både Farmen kjendis og Skal vi danse. Mens Aulie stort sett har holdt seg i New York.