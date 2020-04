Representantskapet skal jobbe videre med Tangen-ansettelsen

Høyre-politiker og leder av representantskapet i Norges Bank Julie Brodtkorb krevde svar på i alt 26 spørsmål rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Representantskapet for Norges Bank skal ha et nytt møte om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet 6. mai.