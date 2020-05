Andy Cole (48) var på 90-tallet en av forsvarernes store skrekk. Kun Wayne Rooney og Alan Shearer har scoret flere mål enn Cole i Premier League.

Etter å ha banket inn mål på bestilling i Newcastle gikk turen til Manchester United, hvor han fortsatte å herje foran mål.

Fem Premier League-titler og ett Champions League-trofé var fasit da han la opp.

Men etter karrièren har Cole vært uheldig.

Det hele startet da nyrene hans sviktet i 2014. Han fikk påvist sykdommen Fokal Segmental Glomerulosklerose. Det oppstår når arrdannelse hemmer nyrenes evne til å filtrere blodet.

I 2015 ble han fryktelig dårlig da han var i Vietnam på et oppdrag som ambassadør for Manchester United. Han prøvde å skjule det, men tok til slutt kontakt med en lege. Han fikk da påvist at nyrefunksjonen hans hadde redusert seg til syv prosent av det som er vanlig kapasitet.

Da nevøen Alexander Palmer donerte en av sine nyrer i april 2017 så det ut til at marerittet var over.

Starten på marerittet

Men det var det ikke. Nå beveget smertene seg fra magen til tankene.

Dette ble starten på et mentalt helvete for den tidligere storscoreren. I 2018 tok han et oppgjør med seg selv og gjorde det offentlig kjent at han slet mentalt, og samtidig ba han om unnskyldning til alle for hvordan han hadde oppført seg de siste årene.

Han omtalte enkelte dager som tortur og var åpen om at han hadde hatt tanker om å ta sitt eget liv.

– Jeg vet at jeg ikke kan slå de vonde tankene

Koronaviruset har tvunget Cole til å holde seg i isolasjon den siste perioden, ettersom han er i risikogruppen grunnet nyrene sine. Nå åpner han seg igjen opp for The Guardian.

– Det er mange ganger jeg vil gi opp. Ikke bare livet, men alt. Det blir så vanskelig. Forrige onsdag slet jeg skikkelig. Det kom plutselig og jeg måtte tilbringe dagen i sengen. Jeg innrømmet nederlaget og godtok at dagen ikke kom til å bli min. Tidligere ville jeg kjempet, men jeg vet at jeg ikke kan slå de vonde tankene, sier Cole.

HISTORISK: Andy Cole var med på laget som vant Champions League i 1999. Her med Ole Gunnar Solskjær i en veldedighetskamp. Foto: Andrew Yates

– De fem siste årene har vært et helvete, sier 48-åringen.

Han jobber som angrepstrener for Southend United, hvor tidligere Arsenal-stopper Sol Campbell er manager. Men etter at koronaviruset inntok England har han tilbrakt dagene hjemme i London.

– Det er en berg-og-dalbane. Men jeg fortsetter å kjempe så hardt jeg kan. Du må prøve og føle deg optimistisk for fremtiden. Men når jeg er her alene har jeg masse tid til å tenke og jeg er klar over at det er min største utfordring, sier Cole.