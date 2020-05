Mener en annen deltaker burde vunnet

Marte Bratberg (30) imponerte og fikk en pangstart på finalen, men manglende erfaring med kompass og den sterke vannskrekken gjorde at hun gikk fra første til delt tredjeplass.

På andreplass kom Lise Karlsnes, som mente at hun kanskje kunne tatt seieren om èn ting hadde skjedd annerledes.

Der Karlsnes valgte å følge kartet og kompasset slavisk den siste etappen, gikk Sauvik rett opp en bratt bakk i en tett skog.

– Jeg tenkte jeg skulle klare å vinne da jeg hadde et forsprang på Lise før den siste etappen. Men så gikk jeg den veien som var mest dust. Det var så bratt at det nesten var uforsvarlig. Jeg trodde det ville gjøre at jeg tapte, men det kan hende jeg vant på det valget.

Unnet Thodesen seieren

Selv om «Vinni» har utmerket seg i en rekke øvelser, syns han at Henrik Thodesen burde ha stått igjen som seiersmann.

– Jeg er den rette vinneren av denne konkurransen, fordi jeg kom først. Men om jeg er den rette vinneren av «Kompani Lauritzen»? Nei, det vil jeg egentlig ikke si.

Hiphop-artisten tenker litt, før han fortsetter:

– Jeg har vært jævlig god, og så har jeg vært jævlig dårlig. Veldig frem og tilbake. Henrik Thodesen har bare vært god. Han har aldri vært i nærheten av å være i dimmekamp eller å bli sendt hjem. Så hvis man skal si hvem som har vært best i «Kompani Laurtizen», så mener jeg uten tvil at det er Henrik. Nei, jeg er ikke den rette vinneren.

FINALE: Her er noen bilder fra da deltakerne hadde krysset målstreken for siste gang på Setnesmoen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Sauvik forklarer at Thodesen flere ganger har hjulpet ham under innspillingen. Musikeren mener at Thodesen er en viktig grunn til at han klarte å komme til finalen.

Sauvik har gjentatte ganger sagt at han ville kaste inn håndkle og reise fra militærleiren i Åndalsnes, men han er takknemlig for at han ble igjen og fullførte med stil.

– Jeg har fått oppleve masse fine ting, og møtt mange fine mennesker. Vi ble så forent i opplevelsen.

Kameratskap

Thodesen, som lenge lå godt an i finalen, valgte å slutte å jakte på seier og heller hjelpe Bratberg.

Den nest siste etappen av konkurransen handlet om å padle over sjøen fra en øy og tilbake til fastlandet.

Bratberg har alvorlig vannskrekk fordi hun nesten druknet som barn. Hun var svært ustø i kajakken, men fikk hjelp av Thodesen som er mer komfortabel på sjøen.

VENNER: Bratberg og Thodesen kom i mål på likt. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Komikeren valgte å ro sammen med Bratberg, og ga dermed opp jakten på de i tet. De to fullførte øvelsen sammen, og endte på delt tredjeplass.

Thodesen ble konfrontert med «Paperboys»-stjernens fine ord et halvt år senere. Da ønsket han å sende skryt tilbake.

– Jeg syns «Vinni» er verdens beste menneske som sier sånne ting, for det er helt klart han som var best under oppholdet.