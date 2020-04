I en Twitter-melding publisert for kort tid siden skriver Donald Trump:

– Til tross for rapporter som sier det motsatte, så fortsetter Sverige å betale en høy pris ved å ikke stenge ned landet. Dagens tall viser at 2586 personer har dødd. Et mye høyere tall enn nabolandene Norge (209), Finland (206) og Danmark (443). USA har tatt riktig avgjørelse!, står det i meldingen fra presidenten.

Kritiserer Sverige

Den amerikanske presidenten har ved en rekke anledninger gått ut mot Sverige og deres strategi for å stanse viruset.

Under en pressekonferanse tidligere i april ble Trump spurt om han hadde noen råd til utenlandske statsledere som er imot sosial distansering.

– Jeg tror ikke det er så mange, sa den amerikanske presidenten, før han sa at de fleste som har praktisert det, har stengt igjen.

– Nå snakker folk om Sverige, men Sverige lider veldig. Nesten alle land har gjort som oss, sa han.

Stikk mot Trump

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har tidligere svart på kritikken fra Donald Trump. Da sa Tegnell at man ikke skulle ta uttalelsen fra den amerikanske presidenten på alvor.

– Vi i Sverige har det vanskelig og trått, men vi har fortsatt plass til alle og vi har fortsatt stor kapasitet igjen på intensivavdelingene som det ikke har vært behov for å benytte seg av, sier han.

I intervjuet kom Tegnell også med et syrlig stikk mot Trump.

– Det er selvfølgelig veldig vanskelig i Sverige, ikke minst innenfor helsevesenet. Men sammenliknet med situasjonen i New York fungerer det fortsatt veldig bra i Sverige, sa han.