«Det var et uhell... » er tittelen på Britney Spears' (38) nyeste Instagram-video.

I videoen, som ble lagt ut onsdag, forteller superstjernen at hun oppholder seg i treningsrommet sitt.

«Oops!... I Did It Again »-sangeren sier at hun ikke har vært der på lenge.

– Jeg har ikke vært her inne på seks måneder fordi jeg dessverre brente ned treningslokalet mitt, forklarer hun.

Hun skylder brannen på stearinlys.

– Jeg hadde tent to lys og, ja, den ene tingen førte til den andre, og jeg brente det ned, sier hun.

– Boom!!!

I videobeskrivelsen skriver hun at hun oppdaget brannen da hun gikk forbi døra og så flammer.

– Boom!!! Takket være Gud, gikk alarmen, og hipp hurra, ingen kom til skade, skriver hun.

HEKTA PÅ TRENING: Britney Spears og Sam Asghari, som jobber som personlig trener, ankommer premieren på "One Upon A Time...In Hollywood" i Hollywood i juli i fjor. Foto: Kevin Winter/AFP

Spears forteller at det kun er to treningsapparater som overlevde brannen.

– Det kunne ha gått så mye verre, så jeg er takknemlig. PS! Jeg liker uansett best å trene utendørs, skriver hun.

Videoen fortsetter med at hun tar ibruk et par håndvekter og løfter i vei.

Treningskjæreste

Britney Spears er sammen med modell og personlig trener Sam Asghari (26), som har fått superstjernen enda mer hektet på trening.

Det var i juli 2017 det ble kjent at popstjernen hadde funnet kjærligheten med den 12 år yngre modellen Asghari.

Paret møttes under musikkvideinnpilling av låta «Slumber Party», som popstjernen har sammen med artisten Tinashe.

Spears har sønnene Sean Preston (15) og Jayden James (14) fra sitt tidligere ekteskap med Kevin Federline (41).