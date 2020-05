– Det er kjipt å gå på den smellen, men samtidig har vi hatt det fett

– Men man gjør det av hensyn til andre og det er jeg utrolig imponert over. Også er jeg utrolig takknemlig, for det betyr så enormt mye. Jeg mener at de fortjener å få høre at vi forstår hva de ofrer i denne tiden.

Ble rørt

Talen har gått sin seiersgang i sosiale medier – også blant russen.

– Det var en utrolig bra tale. Jeg ble nesten litt rørt, sier Wiktor, og forteller at talen også ble diskutert i vennegjengen sin chatgruppe på Facebook:

– Alle gutta likte den veldig godt. Jeg tenker at det er veldig viktig for alle russ å få se at vi gjør mye for den dugnaden her.

– Vi setter pris på støtten vi får, av helseministeren og foreldre og andre som støtter oss i den vanskelige situasjonen her, legger Torper til.

Men selv om gutta opplever mye støtte, legger de ikke skjul på at de får noen stygge blikk.

– Det kommer selvfølgelig noen blikk når vi kommer med russedressen. Jeg tror ikke folk helt skjønner at vi tar ansvar, og det er ikke sånn at vi er ute og ruller og fester, selv om folk tror det, forteller Torper.

Utsetter feiringen

Til nå har gjengen, som vanligvis er på 23 gutter, møttes i mindre grupper. Torper og Szewcyk forteller at de følger rådene fra myndighetene, men at situasjonen ikke er optimal.

– Det er viktig å følge det helseministeren sier og rådene vi får, men det er selvfølgelig kjipt når det plutselig blir snudd på hodet og vi ikke får henge sammen alle gutta og ikke kan ha de festene vi har planlagt. Men det er viktig, og vi må sette helsa foran russetiden, påpeker Torper.

Derfor har russebussen fra Romerike planer om å utsette deler av russetiden. Håpet er at de skal kunne feste sammen med resten av russekullet i sommer.

– De må være forberedt på at russetiden ikke blir som man hadde planlagt, men torsdag skal vi si noe mer om arrangementer under 500 personer. Det betyr at det sannsynligvis blir noe større grupper, slik at de kan ha noen arrangementer før russetiden er over, avslører Høie.