27-åringen skal feire med å stikke til fjells i helgen.

– Det blir kult å få kjørt på ski, vi møtes i Hemsedal på søndag kveld. Det er fortsatt gode snøforhold så jeg gleder meg.

Feiringen er etterlengtet. Det har nemlig gått 50 dager siden han vant verdenscupen sammenlagt i alpint, men trofeet fikk han først torsdag.

Etter å ha kjempet om totalseieren mot franske Alexis Pinturault ble det 12. mars bestemt at Aamodt Kilde var vinneren, etter at flere renn ble avlyst mot slutten av sesongen på grunn av koronaviruset.

Etter et langt stopp på en slovensk poststasjon kom det synlige beviset på at han er verdens beste alpinist i 2020.

– Jeg får ikke gjort annet enn å glise, det er fortsatt helt surrealistisk. Jeg tror jeg kommer til å kalle kula for "gliset", sier Aamodt Kilde til TV 2.

– For mange er det å vinne verdenscupen sammenlagt minst like stort som gull i VM og OL, hva er din mening?

– Verdenscupen sier jo litt om prestasjoner over tid og symbolet på det er jo dette her, den store kula. Samtidig henger jo medaljer i VM og OL også høyt, men spør du meg så er dette det gjeveste!

– Marcel Hirscher som vant i fjor gjorde det åtte år på rad.

– Jeg finner bare ett ord om den prestasjonen, spinnvilt. Jeg tror ikke noen kommer til å gjenskape det.

– Blir det enklere eller mer vrient for deg å vinne for andre gang?

– Det er vel både fordeler og ulemper med å ha klart å vinne verdenscupen. Du kan få følelsen av at nå kan jeg senke skuldrene, jeg har greid det. Samtidig har jeg veldig lyst å oppleve dette en gang til. Dette er jo en slags guttedrøm. Egne og andres forventninger stiger jo etter en slik seier. Og målet er selvsagt å vinne igjen, men jeg vet at det er en tøff jobb som må gjøres. For å klare det må jeg nok blir bedre enn jeg var denne vinteren.

Aleksander Aamodt Kilde havner i et eksklusivt selskap med denne verdenscupseieren. Kun fire nordmenn har klart å vinne verdenscupen sammenlagt.

Kjetil André Aamodt (1994), Lasse Kjus (1996 og 1999), Aksel Lund Svindal (2007 og 2010) og Aleksander Aamodt kilde (2020).