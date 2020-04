Håper på statlig Norwegian-kjøp

– Dette er et selskap og eiere som har valgt å gå inn med en enorm nedside på grunn av likviditetsskvisen Norwegian har vært i lenge. Jeg vil i alle fall absolutt ikke anbefale den norske stat å gå inn og eie Norwegian. Det er helt feil tenkt.

– Trekker det i negativ retning at Norwegian slet også før koronapandemien, etter gigantiske flykjøp og store underskudd?

– Det er helt opplagt at myndighetene har et ansvar, både moralsk og reelt for å ta vare på flybransjen i Norge, for det er myndighetene som har stengt ned aktiviteten. Men Norwegian er i en vanskeligere situasjon enn mange andre selskaper og det er etter egne valg og egen strategi, sier Steen.

Avgjørende dager

Torsdag skal obligasjonseierne i Norwegian avgjøre om de godtar å gjøre om gjeld til aksjer. Torsdag ettermiddag kom Norwegian med et nytt tilbud til obligasjonseierne, som har fått frist klokken 23.

Neste steg er å inngå en avtale med 24 leasingselskaper som leier ut fly til Norwegian. Målet er å få dem med på å omgjøre leasingavtaler verdt 5,3 milliarder kroner til aksjer og redusere sine krav i selskapet, skriver NTB.

Denne avtalen må være på plass innen søndag, og vil i så fall bety at leasingselskapene vil eie til sammen 53 prosent av selskapet.