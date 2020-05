Audi har rekordsalg i det norske markedet så langt i 2020. De er Norges mest solgte bilmerke, samtidig som elektriske e-tron troner suverent øverst på oversikten over de mest solgte bilmodellene.

Nå kommer modellen som kan sikre førsteplassen en god stund fremover. Fra før får vi e-tron i to ulike utgaver, 50 og 55. Forskjellen mellom dem er batteripakke og dermed også rekkevidde.

Nå er det også klart for en ny karosserivariant. e-tron Sportback heter den og har akkurat begynt å rulle ut til norske kunder.

En av de første som kjører e-tron Sportback i Norge, er Brooms bilekspert Benny Christensen. Han er ikke i tvil om at også denne utgaven vil bli en suksess.

Fallende taklinje gjør at Sportback skiller seg klart fra "vanlig" e-tron.

Mindre bagasjerom

– Ja, her henger Audi seg på en trend mange har suksess med om dagen: SUV med coupe-linjer. Det er ikke snakk om store grep, men nok til at e-tron vil appellere enda litt bredere enn i dag. Og dette er nok også helt klart dårlige nyheter for konkurrenter som ønsker å vippe e-tron ned fra bestselger-tronen, mener Benny.

– Hvor forskjellig er den egentlig fra "vanlig" e-tron?`

– Jeg vil si at Audi-designerne har gjort en god jobb her. Det er ikke snakk om veldig store grep, men nok til at de to utgavene av e-tron skiller seg klart fra hverandre. Den skrånende taklinjen går nødvendigvis litt ut over det praktiske, men e-tron er en stor bil med lengde på 4,90 meter og bredde på nesten 2 meter. Bagasjerommet går ned fra 660 til 615 liter og det er litt dårligere takhøyde i baksetet. Men dette er fortsatt en rommelig familiebil, sier Benny.

Vi tester Audi e-tron på vinterføre – og sjekker rekkevidden

Audi e-tron er Norges mest solgte bil så langt i år. Det er ingen dårlig prestasjon for en bil som fort koster 700.000-800.000 kroner.

Litt dyrere

Også Sportback kommer som både 50 og 55. Benny kjører 50-utgaven, som har en offisiell rekkevidde på 370 kilometer.

– Det er faktisk ti kilometer mer enn e-tron 50. Det skyldes at Sportback har litt bedre aerodynamikk. Ellers er det ingen endringer på drivlinje eller understell. Dette er en svært komfortabel og stillegående bil, med solid kvalitetsfølelse innvendig.

– Hva med prisene?

– e-tron 50 starter i dag på 487.000 kroner, denne Sportback-utgaven er ikke overraskende noe dyrere. Den har startpris på 509.000 kroner. Utgaven jeg kjører starter på 548.000 kroner. Men i kjent stil: Det blir fort mye dyrere. Audi tilbyr veldig mye fint – og kostbart – utstyr. Så vi snakker nok fort rundt 650.000-700.000 kroner. Minst, sier Benny.

Denne skal gi oss det beste fra to verdener

Designet går litt ut over plassen, men e-tron Sportback er fortsatt en rommelig bil.

Tre motorer

En mer sporty utgave av e-tron er forresten også på vei. I kjent Audi-tradisjon skal den hete "S". Dette blir verdens første serieproduserte elbil med tre motorer.

Den største elektromotoren, som i e-tron 55-modellene driver bakakselen, er nå tilpasset bruk foran. Den nominelle ytelsen er 169 hk, i boost-modus leverer den 204 hk. Den minste motoren fra 55-utgaven er flyttet bak – i to eksemplarer. Til sammen yter de 267 hk nominelt, i boost-modus hele 359 hk.

Klikk her for å lese mer om S-utgaven av e-tron

Bli med å se vårt førsteinntrykk av nye e-tron Sportback: