Familiefaren er også dømt for grov frihetsberøvelse mot kona, som han holdt innestengt på et soverom mens drapet skjedde.

Drapet skjedde i familiens hjem på Kapp i Østre Toten tidlig om morgenen 9. oktober i fjor.

«Den avmakt Oscars mor følte da hun forsto hva som var i ferd med å skje, må ha vært grusom», skriver retten.

– Moren har lest dommen og har i dag gjenopplevd alt som har skjedd. Samtidig er hun lettet over at vi har kommet så langt i prosessen, sier familiens bistandsadvokat Inger Marie Støen til TV 2.

Angrer ikke

De omfattende overgrepene 45-åringen nå er dømt for, fant sted i en lengre periode i 2017.

Bakgrunnen for drapet var at sønnen kvelden i forveien hadde fortalt både kjæresten sin og moren om de seksuelle overgrepene som faren hadde utsatt ham for.

– Jeg syntes det var veldig urettferdig. Jeg har kun gjort det i beste mening, selv om det er helt galt og mitt ansvar. Det skulle ikke skjedd. Men nå skulle jeg altså rives vekk fra alle de som jeg elsker mest, forklarte 45-åringen i retten.

Med unntak av to konkrete overgrep som Overn har blitt frikjent for, har han tilstått alt som tiltalen omfatter. Han har sagt at han angrer på overgrepene, men at han ikke angrer på drapet.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter ba om 21 års fengsel i sin prosedyre. Retten har imidlertid kommet til at mannen skal ha ett års strafferabatt for å ha tilstått drapet fra første stund.

«Det er i denne saken ingen tvil om at tiltalte både har overveid drapshandlingen og fullført den tilnærmet helt i tråd med sin detaljerte planlegging. Drapet fremstår som usedvanlig kynisk og kalkulert», skriver retten.

– Jeg er tilfreds med at retten har lagt vekt på alle de straffeskjerpende momentene som ble anført fra påtalemyndigheten. Dette er et særdeles brutalt drap begått mot et forsvarsløst barn, av en av barnets nærmeste omsorgspersoner, sier Klundseter til TV 2.

Det er Riksadvokaten som skal ta stilling til om dommen skal ankes fra påtalemyndighetens side.

«En ren henrettelse»

Dommen er enstemmig, med unntak av at den ene meddommeren bemerker at han synes Overn skulle vært undersøkt med tanke på en forvaringsdom.

«Aktor kalte drapet en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i», heter det i dommen.

Hans Olav Overn har siden 2007 vært daglig leder i en jernvarehandel på Toten. Bedriften har vært i familien siden oppstarten i 1950, og Overn har i pressen uttalt at han hadde sin første sommerjobb der som 10-åring.

Under rettssaken kom det frem at også sønnen Oscar har hatt sommerjobb på jernvarehandelen.