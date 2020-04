Odd-sjefen etter møtet med Raja: – Tror ikke vi får noe startsignal i dag

Torsdag møtte kulturminister Abid Raja, daglig leder i Odd, Einar Håndlykken. Etter møtet stilte begge to opp for den fremmøtte pressen.

Odd-sjefen tror ikke det vil komme en bekreftelse allerede torsdag på ønskene til Norges Fotballforbund om å komme i gang med treninger og kamper.

– Jeg tror ikke vi får noe startsignal klokken 16.00, det tror jeg ikke, sier Håndlykken.

– Hvorfor ikke?

– Jeg tror det er litt for tidlig, det må jobbes mer med. Vi har ikke snakket så mye om dette. Vi har snakket om disse pakkene, støtten rundt økonomi. Det var min agenda her i dag.

Raja var klar på at han støtter idretten og bredden. Han jobber nå for at kompensasjonsordningen for mars og april skal fortsette i de følgende månedene.

– Som idrettsminister er jeg på lag med bredden og idretten. Det skal ikke være noe tvil om at jeg kjemper breddeidrettens sak. Det er 11.000 fantastiske klubber rundt om i Norge. De skal føle at de har idrettsministeren sin med seg i denne vanskelige situasjonen for å få gode kompensasjonsordninger.

– Vi har laget noen kompensasjonsordninger, noen av dem har truffet. Andre har ikke truffet. Jeg er den første til å si at 700 millioners ordningen som er laget for mars og april, er kun for de to månedene. Vi jobber med å forlenge denne ordningen, slik at den skal gjelde også for de påfølgende månedene, så lenge et forbud gjelder.

Avviser dårlig stemning

Det som de siste dagene har sett ut til å være en krangel mellom Raja og Håndlykken ble raskt dempet da de møtte pressen.

Der kunne Raja opplyse om at de to partene kjente hverandre fra lang tid tilbake.

– Det har fremstått at vi er i tottene på hverandre. Men egentlig har vi ganske omgjengelig og halv-kameratslig forhold, går det an å si det Einar?

– Det går absolutt an å si, svarer Håndlykken.

Nekter å dekke sponsor-tap

Raja var klar på at sponsor-tap som klubbene lider, ikke vil bli dekket av regjeringen.

– Jeg kommer ikke til å ta initiativ til å dekke bortfall av sponsorinntekter. Grunnen til dette er at store deler av næringslivet går på omsetningstap. Regjeringen dekker ingen bedrifters omsetningstap. Det vi dekker er uunngåelige utgifter.