Med kun to uker til finalen i årets Idol, begynner det virkelig å bli alvor for de gjenværende deltakerne i sangkonkurransen.

I kveldens sending måtte i utgangspunktet Tore Pedersen (17) ha forlatt konkurransen, etter å ha fått færrest stemmer fra seerne.

Slik ble det derimot ikke.

Ble «reddet»

Nytt for året var en regel som gir dommerne mulighet til å «redde» en utstemt deltaker én gang i løpet av direktesendingene.

På starten av programmet avslørte dommer Silje Larsen Borgan at dommerpanelet ikke hadde følt at «tiden var inne» for å bruke regelen tidligere.

I kveld ble den derimot endelig tatt i bruk, og Tore Pedersen kunne dermed puste lettet ut og se frem til en ny sjanse i semifinalen på H3 Arena på Fornebu, neste fredag.

– Tore, det har vært så stas å bli kjent med deg, og vi tenker at den reisen du har hatt kan ikke slutte i dag. Vi redder deg, sa dommer Silje til et høylytt gledesbrøl fra Pedersen.

– Dette var verre enn å løpe 3000 meter altså, sa en svært overrasket og glad 17-åring fra Sunndalsøra i Møre og Romsdal, etter å ha fått den gode nyheten.

Sang som betyr mye

Temaet for sangene denne fredagen var «Kjære dagbok» og «Min første audition».

Deltakerne skulle dermed velge en låt som betyr mye for dem under temaet «Kjære dagbok», mens seerne fikk et gjenhør med låten de sang på sin første audition i Idol under det andre temaet.

Pedersen valgte å synge låta «Where Were You In the Morning» av Shawn Mendes, som handler om spill med følelser. Han begrunnet låtvalget med at han er redd for at det skal skje med han.

I faresonen

Før avgjørelsen om hvem som hadde fått færrest stemmer var klar, sto det mellom to deltakere.

I tillegg til Pedersen, måtte Oda Gondrosen (23) fra Fredrikstad på pinebenken i noen sekunder, før hun fikk høre at hun var sikret semifinaleplass.

Se under for flere opptredener fra kvelden.

