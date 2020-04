TV 2-profilen koronafast i USA etter datterens fødsel

USA har valgt å stenge passkontorene for å begrense smittespredningen i landet.

Det preger programleder i «Åsted Norge», Jens Christian Nørve (42), og hans samboer Tommy Børresen (33), som nå er koronafast ettersom de ikke får pass til sin nyfødte datter Sonja.

– Det blir ikke utstedt nye pass, og ingen vet når kontorene åpner igjen, sier Nørve til God kveld Norge.

Uten pass kan de ikke reise hjem til Norge.

Oppdaterte regler

Ettersom Sonja er født av en surrogatmor i USA blir hun automatisk en amerikansk statsborger, og da er det vanskelig for norske myndigheter å hjelpe til.

Nørve har vært i kontakt med andre surrogatforeldre som er i samme situasjon som han selv, og programlederen har også kontaktet blant annet regjeringen og utenriksdepartementet i Norge for å finne en løsning.

– Vi har bedt norske myndigheter om de kan se på en løsning og forsøke å få utstedt nødpass til barna her borte, slik at vi kan komme oss hjem og fortsette saksbehandlingen hjemme, forklarer 42-åringen.

Han sier at lovverket i Norge er strengt, og Sonja kan ikke få et norsk nødpass ettersom hun ikke er en norsk statsborger enda.

Det blir hun først etter en saksbehandling som normalt tar to-tre måneder.

– Jeg tror ikke loven er designet for at det kommer en pandemi og at surrogatforeldre er fast i USA. Regelverket er nok modent for en oppdatering, forteller Nørve.

Sitter fast

42-åringen sier at andre surrogatforeldre de har vært i kontakt med fra blant annet Storbritannia og Tyskland har fått hjelp, og har blitt hentet hjem med ulike løsninger fra sine land.

– Vi er oppgitt over at vi sitter fast her og ikke får hjelp av norske myndigheter, legger Nørve til.

– Vi må hjem på et tidspunkt, det forstår nok også norske myndigheter. Vi kan ikke bo i USA når vi har hus, hjem, økonomi og familie i Norge, sier programlederen.

– Vi ønsker bare å vite når vi kan reise hjem, og det vet vi ikke per dags dato, fortsetter Nørve.

Mulighet for tidlig åpning

Surrogati i USA koster opp mot én million kroner, og det blir en dyr døgnpris når Børresen og Nørve i tillegg er koronafast sammen med sin datter.

– Jeg er glad vi hadde spart opp penger. Vi tok høyde for at det kunne skje uforutsette ting, og det har det jo faktisk gjort, med tanke på at vi sitter bom fast, sier Nørve.

De følger flittig med på nyhetene hver dag, og oppdaterer ofte hjemmesidene til passkontorene for å se etter nye beskjeder.